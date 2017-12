/ Martha Rosenthal @agendamagicaGran parte de las diversas culturas en el planeta Terra celebran como primer día del año, el primero de Enero. Se ajustan al calendario gregoriano, pero suele ser asunto cultural y a veces religioso, tras el que se encuentran factores astronómicos o históricos. Pero no en todas las culturas es igual.En la religión judía su calendario no es solar si no lunar, sus meses de 28 días por lo que tiene 13 meses y el primer día del año no siempre cae en la misma fecha del año anterior y actualmente celebraron el año 5778 el 20 de septiembre, pero el próximo año 2018 caerá el 9 de ese mismo mes.En el caso del año nuevo chino también se rigen por la luna, se celebra entre enero y marzo del calendario gregoriano haciendo una seria reformulación de días para completar los meses y ajustarlos con el calendario solar. Actualmente celebran el 4714 y su primer día del mes es el de la luna nueva.En la India, el calendario es lunisolar, con meses entre 29 ó 30 días que se inician al amanecer de una luna nueva y cada tres años se le añade un mes extra al calendario. Cada mes se inicia al amanecer después de una luna nueva. También la fecha es variable en los países donde se maneja el calendario musulmán, que comienza con el mes sagrado de Muharram.El actual calendario es solar, apoyado en el movimiento de la Tierra alrededor del sol, pero se fundamentan en el antiguo calendario romano que era lunar. El origen de dar inicio al año en enero se materializo en Roma en el siglo II a.C., pero durante la Edad Media se proclamaba en la Navidad, la Encarnación o la Pascua.El actual calendario es solar, apoyado en el movimiento de la Tierra alrededor del sol En occidente se inicia el año el primero de enero, pero no siempre fue así. anteriormente en Roma el calendario era de diez meses lunares y comenzaba en la luna llena más próxima a los idus de marzo, primer equinoccio del año.Pero esto no fue suficiente, y hubo que sumarle dos meses, Ianarius , el undécimo y februarius el duodécimo.El primero dedicado al dios Jano y el segundo a la preparación de las fiestas del idus, con purificaciones y limpiezas, cuando había múltiples festejos.A través de un edicto a partir del siglo XVI en muchos estados europeos se hizo obligatorio iniciar el año el 1° de enero.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi