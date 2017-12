/ El sábado es día favorable para honrar a los espíritus de luz o hacer meditaciones para contactar a los ángeles. Las actividades cotidianas en positivo y las energías favorecen encontrar lo que está extraviado, las repeticiones, el disfrute de las emociones y el sexo.Tanto sábado como domingo, e inclusive el lunes, se mantienen los riesgos que se estuvieron anunciando toda la semana y que se han ido cumpliendo, recuerda que entre ellos están los accidentes, (por lo que se prudente al manejar, no lo hagas si vas a beber) y los incendios, por lo que el llamado es evitar los juegos de artificio, que por cierto vienen de la tradición china de hacer bulla para espantar el mal.También se mantiene la posibilidad de que se nos presente la oportunidad de la vida , esa que hace que se terminen los problemas y las cosas mejoren, así sea por un tiempo.La tendencia será a usar alto volumen de voz y a hablar de más, por lo que será mejor que mantengas la mente bajo control.El domingo es mucha la alegría y la energía positiva que circula en el Mundo.Es un momento propicio para pedir riquezas y dinero en abundancia, preparar el pozo de la prosperidad (aunque es preferible que lo hagas en el inicio del año chino a mediados de febrero), limpiar tus espacios y memorias y realizar los rituales que son tradicionales en estas fechas para crear todo lo que quieres que se manifieste en tu vida. En especial que no falten lentejas en la cena.Tradiciones de fin de año Para celebrar esta Nochevieja, algunos rituales tradicionales de fin de año son:" Comer lentejas cocidas durante la cena para atraer dinero (recomiendo que no falte ni en la cena ni en el desayuno del primero de enero)." Comer 13 uvas durante las campanadas dejando la final para antes del abrazo de fraternidad. (Ayuda a realizar los deseos)" Estrenar ropa interior amarilla para atraer energía positiva, roja para mejorar las relaciones de amor." Salir a dar una vuelta por la cuadra con tu maleta, para viajar durante el año." Recibir el año nuevo con dinero dentro de los zapatos para atraer riquezas." Poner un anillo de oro en la copa que usarás para brindar, para asegurar que no te falte dinero." Barrer la casa de adentro hacia fuera y desechar lo recogido fuera de la casa para eliminar la energía negativa (el día de fin de año) luego pasar la mopa de afuera hacia dentro con una infusión de hierbabuena, albahaca y ruda. (No debes botar basura el primero de enero)" Si realizaste tu lista de deseos puedes reafirmarla aprovechando la energía positiva del ambiente iluminándola con una velita y varillas de incienso de sándalo, aloe y mandarina.Coloca velas doradas, rojas, blancas y verdes, entre ellas de esas que se flotan en un bol con agua. Enciende las más que puedas cerca del fin del año.Báñate con jabón de lavanda y aloe y decora la casa y principalmente la mesa con flores, manzanas, naranjas y mandarina.Realiza de los rituales solo los más importantes según tus objetivos y deseos, de forma tal que los puedas hacer sin tener que montar uno sobre otro o todo apurado porque les quitas efectividad.Los rituales persiguen conducir tu energía, ahí reside la magia, por lo que si no te puedes concentrar adecuadamente en lo que haces, nada conseguirás.Puedes preparar amuletos de protección cargados con la energía positiva de la celebración del año, lo que solo funciona si estás seguro que todos los que van a participar en el ritual están felices.Consigue tantas bolsitas de regalo preferiblemente con toques dorados, y piedras de cuarzo como comensales haya, contándote a ti también. En el puesto de cada persona, pon la bolsita con el cuarzo dentro y ciérrala con su propia cinta.Prepara con las bolsitas un arreglo con velas que puedas encender sin peligro. Cuando ya esté por terminar el año, enciende las velas (preferiblemente con fósforos o palitos de madera) y que cada invitado tome en su mano derecha la bolsita que le tocó, de forma tal que todo se cargue con la emoción y el amor del momento.Hagan el brindis y al finalizar cada quien tendrá un amuleto de protección en la bolsita con el cuarzo, el cual deberá llevar siempre consigo (sin que haga contacto con el cuerpo, puede ser en la cartera).Dedica este día a agradecer . Toma precauciones porque se ve un poco loco, cualquier cosa puede pasar, así que no corras riesgos innecesarios, evita los juegos pirotécnicos y ayudarás a que baje el índice de mascotas extraviadas y asustadas lo que se te devolverá en positivo.Primer día del año El lunes durante el día prepara tu lista de deseos y los mapas mentales que te ayudarán a que se hagan realidad al convertirlos en intenciones. No dejes que nada te turbe, no usa objetos cortante ni de limpieza y entrega amor!Comienza 2018, un año 11, que es el número del signo zodiacal Acuario , por lo que este año que está por empezar, de todo podremos esperar. Acuario habla de creatividad. También de hacer prevalecer la amistad sobre el odio y de cambiar lo que hay que cambiar. De sorpresas e insólitos. Del Ser Humano. Podemos esperar entonces un año diferente a lo que estamos acostumbrados.Fueron año once, 2009, uno de los sucesos que destacó ese año fue el avión que acuatizó en el río Hudson sobreviviendo las 155 personas que iban a bordo. También 1910, cuando el cometa Halley hizo su aproximación al planeta y se registraron varias proezas asociadas con la aviación. Y 1901, año en que hubo un gran incendio en Florida , conocido como "el gran incendio de 1901" y se creó el primer prototipo de bicicleta motorizada… la Harley Davinson.Lo hace con las energías de Luna a favor, aún creciente en vías de presentarnos un plenilunio de esos inolvidables en que la luminaria de la noche se presentará Súper grande. Y con buen pie, porque el 02 Urano se poner directo y por lo menos por dos meses no veremos ni un planeta retro en el firmamento astrológico lo que nos dice que aumenta la probabilidad que prevalezca la verdad y que las personas cumplan lo que prometen.Corresponderá, a partir del 15 de febrero, al año chino Perro de madera yang.¡Feliz 2018! Recíbelo con una sonrisa, que ya sabemos que el mundo está cambiando, según varios maestros estamos dejando la edad de hierro para entrar a la edad de Oro y que coincide con la era de Acuario, y somos nosotros los destinados a hacer lo que debemos hacer para que logremos ver la transición y disfrutarla. Una de las formas de vida que nos da las herramientas necesarias para lograrlo es el Yoga.Soy horoscopia en Facebook , @coluccisusana en Instagram y @horoscopia en Twitter, te invito.Namaste Susana ColucciCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi