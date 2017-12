/ Te muestro un ritual ideal de hacer en los días de año nuevo para concretar tus deseos para el próximo 2018.Materiales: un sobre blanco, pergamino, lápiz y un velón de color verde (para que los deseos tengan fertilidad y desarrollo).Los materiales los ubicamos en una mesa que tenga adornos de navidad. Recuerda que tu energía debe ser positiva; si estás estresado por algo, es mejor no hacerlo. Para el momento que lo realices te recomiendo mantener alejado el celular, al igual que cualquier cosa que te distraiga.En el papel blanco vas a escribir tus deseos, pero recuerda que lo escrito lo debes tener presente durante todo el año. Muchas veces nos preguntamos ¿por qué no se concretaron?, quizás tu actitud y energía interna no están en concordancia con lo que has deseado.Lo más importante es que tus pensamientos mantengan la confianza y la seguridad que así va a ser. La ley de atracción y la visualización no permite la "Duda".Luego de escribir con reflexión y confianza los deseos a lápiz, los metes en el sobre blanco, al cual podemos llamar tu "sobre mágico". Coloca entre tus manos el velón verde y lo ofreces a aquella entidad espiritual con la cual te conectes. Agradece su presencia y luego lo enciendes. Al consumirse el velón, guardas el sobre hasta el próximo año.Visita mi canal de Youtube: Alejandra Aristeguieta para ver más información y las predicciones según tu signo zodiacal para el 2018.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi