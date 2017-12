/ Mayra Linares Estrada – Trujillo.-@mayralinaresLa situación país, la escasez y el alto costo de los productos ha llevado a las familias ajustarse hasta donde les alcance la cobija tal y como lo dice el dicho. En un recorrido realizado por la ciudad de Valera las personas tenían sus rituales para recibir el año, pero en estas oportunidad solo harán algunos.La tradicional cena fue una de las cosas que más se acostumbra a realizar en cada hogar, en esta oportunidad la realizaran pero con lo que se pueda, porque dijeron que no les alcanzaban para todo.Comer lentejas a las 12 de la noche para la abundancia en esta oportunidad no podrán realizarlo ya que no consiguen el grano y el costo está por las nubes. Muchas hallacas ni siquiera lograron colocarle los garbanzos ya que el kilo oscila desde los 350 mil bolívares.Gustos Las personas indicaron que ni la tradicional torta negra podrán realizar, por los altos costos de los precios desde la harina hasta la azúcar, y todos los ingredientes que lleva. Buscarán algunos sustitutos menos costosos para la parte dulce de la cena.En cuanto a degustar el tradicional pernil, muy pocos lograran degustar este platillo, ya que su precio es altamente costoso y el que prometió el gobierno nacional quedo en "veremos" nunca llegaron a tierras venezolano, o el poco que llego no alcanzo para todos. Por esto podrán comer los que tengan acceso al pollo carne o otras alternativas que cada hogar ponga en práctica.Hasta 450 mil Bolívares A los que les gustaba degustar un rico pan de jamón en la cena de navidad y fin de año, muy poco pudieron hacerlo, sus costos oscila desde 250 Bolívares hasta 450 aproximadamente, sus ingredientes están por las nubes y sus productores deben cobrar por lo que estaban realizando, Muchas cenas no lo tendrán en su mesa.Maryelis Terán: " Nada comparado como en otros tiempos. Pero hicimos lo posible por tener un pequeño brindis y la cena para compartir con la familia, no sabemos si tendremos la uvas para los deseos" Ana Escobar: "Nosotros acostumbramos hacer la cena y comer uvas, para este año gracias a Dios logramos tener algo, hicimos los esfuerzos necesarios para lograr tener nuestras hallacas, pernil y compartir en familia"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi