/ El 2018 será un año de fuego, donde grandes e importantes eventos se producirán en el ámbito global. La energía será propicia para abrir la conciencia hacia la compasión. El amor liderará los caminos.2018 en numerología, suma 11. Este es un número poderoso que representa la iluminación. Es muy poderoso, ya que el 1 mismo representa poder y fuerza. Como hay dos de ellos, en esencia, el poder se duplica y como ambos 1 están uno al lado del otro, se apoyan mutuamente. Se ven y se reconocen. Ésto nos indica que durante este año las energías serán propicias para irradiar lo hermoso que llevamos en nuestro interior y también reconocerlo en el otro. Será un año de espejos.Lo que surja en el 2018 será muy esclarecedor. Será un año de profundos aprendizajes. Lo que estuvo oculto por largo tiempo ha de salir hacia la luz. En el ámbito global esto será especialmente cierto. La luz se está infiltrando a nivel planetario, y aunque a algunos no les agrade pues quedarán al descubierto, en líneas generales será algo bueno.Las energías serán propicias para enfrentar lo que surja a nivel personal y aprovechar de sanarlas, no de seguir escondiendo cosas. El 2018 nos habla de comunicación, así que aprovechemos de ser asertivos y solucionar problemas pendientes con el fin de mejorar nuestras relaciones en las diferentes esferas de nuestra vida.También este será un año para completar cosas. Para cada quién esto significará algo distinto, trátese de consolidar su relación de pareja, amoblar su casa, o finiquitar un largo problema de salud; el desenlace largamente esperado podrá producirse durante los próximos meses.El 2018 será un gran año. Viene cargado de mucha luz. Su energía es esperanzadora. Todo lo que implique relaciones, colaboración, trabajo en equipo se verá favorecido. Trátese de negocios, pareja o familia.Si tienes intereses altruistas y siempre has deseado trabajar por un mejor mundo, este es el año para hacerlo. Por todo el orbe florecerán exitosamente este tipo de iniciativas.Es un momento maravilloso para vivir en este planeta. Dentro de ti habita la sabiduría infinita que te permitirá seguir alcanzando lo que anhelas. Somos testigos de un cambio tan fuerte como jamás antes se ha visto. Recuerda que fuiste tú quien eligió vivir aquí y ahora, e ¡Hiciste la elección acertada!Sea cual sea la situación que atravieses, agradece por la inmensa luz que hay dentro de ti. Que este próximo año llegue cargado de maravillas para ti y tu familia.