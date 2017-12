/ Mayra Linares Estrada / Trujillo @mayralinares Acercándose las horas para terminar el año, muchas personas les gusta darse unos baños para la prosperidad, el amor y la buena suerte. Realizamos un recorrido por las tiendas donde los venden y ya las esencias están listas, de diversos aromas para dejar atrás las cargas del viejo año y recibir el nuevo bien preparado, si usted desea adquirir alguno de estos, el cuarto de botella esta a partir de 15 mil Bolívares. También puede conseguir lo de esencias de mandarinas, es un combo que trae más cosas, jabón, incienso y lo puedes encontrar en 80 mil bolívares. Allí se puede conseguir la mirra, incienso y estoraque esto se utiliza para encenderlo y sus aromas colocarlo cerca del pesebre y el árbol de navidad, estos tres la bolsita se consigue en 40 mil Bolívares. Pulsamos la opinión de las personas y sus deseos para este año 2018 es que la economía en el país cambie, que él se vuelva a reactivar el aparato productivo y así la economía cambie, porque la inflación se come cada día el salario de todos los venezolanos. Los ciudadanos exigen y ruegan por una mejor calidad de vida, están cansados de hacer cola para todo, de que el dinero no le alcance para nada, de comer poco o quizás ni comer, de no tener para comprar una medicina, de la inseguridad, y un sin número de problemas que afecta desde el más rico hasta el más pobre. No pierden la fe, ante todo se encomiendan a Dios, como debe ser y le piden al creador sabiduría y fortaleza para seguir adelante y aceptando contra las adversidades.El pueblo opina María Aldana: "Mis deseos para este año 2018 es que las personas gocen de mucha salud, que se terminen las colas y regrese la abundancia, que podamos tener para comprar comida, que tengamos calidad de vida para todas las personas".Regulo Briceño: "Yo pido como deseo que haya una unión verdadera entre los venezolanos, que se terminen la diferencias que haya igualdad y que se pueda convivir bajo una hermandad que todos merecemos".Salomón Paredes: "Primero que todo mucha salud, pero en materia de bienestar y calidad de vida deseamos que se restaure la economía para que tengamos una estabilización de los precios, también pido amor y paz para todos."Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi