Carlos Albornoz, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) aseguró el pasado viernes que no existe una solicitud formal de perniles a Venezuela desde Colombia.(Lea también: Aduana de Colombia aseguró que no ha recibido "solicitud formal" para movilizar pernil hacia Venezuela Dichas declaraciones las brindó a través de su cuenta en Twitter donde Albornoz también acotó que solo se han realizado consultas ante oficinas de la Dian y no se conoce el paradero de camiones en Paraguachon."A esta hora no existe solicitud formal de exportación de perniles. Solo se han hecho consultas pero nada formal", expresó.