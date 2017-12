/ El presidente de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano, rechazó el despido masivo de trabajadores del departamento de cocina en el Hospital Vargas a horas del Año Nuevo.Zambrano denunció que ocho trabajadores de este servicio, pertenecientes al horario de 1:00 pm a 7:00 pm, fueron despedidos por órdenes de la Jefa de Recursos Humanos del hospital sin motivos aparentes. Entre ellos, se encuentra una mujer con ocho meses de embarazo."Fueron despedidos por órdenes de la jefa de Personal de apellido Bustillos, quien envió a su asistente a notificarles el despido y señalándoles que ni siquiera se quejaran y que fueran a donde les dé la gana, q no le importaba que fuera fin de año, que estaban botados", apuntó Zambrano. (Lea también: Se han registrado 65 casos sospechosos de difteria en Mérida )Asimismo, explicó que "los trataban como esclavos ya que no tenían fines de semana libres , fungían como caleteros, aseadores, cocineros, fregadores, pela papas y verduras, plomeros, repartidores de la comida y realizan el trabajo que le correspondía a más de 30 personas, además les dejaban encerrada el agua por lo que los trabajadores no tenían como consumir el vital líquido".Zambrano denunció que las instalaciones del área de cocina del Hospital Vargas no gozan de salubridad , ventilación ni salarios justos.Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular descarga la aplicación Telegram, ingresa a este link https://t.me/globovision_oficial y dale clic a +Unirme. Desde ese momento estarás informado de todo lo que pasa en Venezuela y el mundo.?Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi