/ Cada año, los ensayos más populares de la sección "Modern Love" del New York Times ofrecen lecciones acerca de cómo encontrar o conservar el amor: consejos, reglas y estrategias sorprendentes.(Lea también: ¿Cómo influye las emociones en la salud? )Las columnas más leídas de este año proporcionaron sabiduría sobre cómo convivir con una persona floja, exponer tus debilidades o encontrar el lado bueno de las rupturas, entre otras cosas. Aquí ofrecemos un muestrario de lo que descubrieron sus autores, ya sea de forma sutil o directa, a través del humor o la tragedia. Te deseamos que seas un mejor compañero, esposa, padre o amiga en 2018.1. Ten la voluntad de promocionar a tu esposo si es necesario ¿Cómo anunciarías a tu esposo o esposa en una aplicación de citas? Suena a un juego de salón con amigos, pero esta pregunta se volvió demasiado real para Amy Krouse Rosenthal, quien, a sus 51 años, estaba muriendo de cáncer y le preocupaba que su esposo encontrara el amor después de que ella ya no estuviera con él. Al escribir sobre él , capturó su atractivo y le demostró su amor. No tienes que estar en la posición de Amy para escribir una descripción sobre tu esposo o esposa y hacer lo mismo.2. Date cuenta de que tus encantadoras peculiaridades se hacen menos encantadoras con el tiempo En el matrimonio de Helen Ellis ella era la floja adorable, pero después de un tiempo su esposo solo quería que la mesa de la cocina estuviera limpia cuando llegara a casa. Así que con la ayuda del libro The Life-Changing Magic of Tidying Up, de Marie Kondo , Ellis transformó su personalidad y su matrimonio . Como dijo en su ensayo: "Ahora, yo soy lo primero que ve cuando llega a casa".3. No seas demasiado predecible Creemos que la regularidad es un punto a favor en el matrimonio, pero también puede ser una catástrofe. Ada Calhoun soñaba con dejar a su esposo cada vez que no podía contar con él, lo cual sucedía demasiado a menudo. Sin embargo, su esposo la sorprendió con un momento de genialidad creativa e hizo que se diera cuenta de que no lo conocía tanto como ella creía. "Después de tantos años", dijo, "es impactante que te sorprenda un hombre al que creías conocer por completo. También es una bendición".4. Si hay una tragedia en la intimidad, vístete de inmediato Es difícil saber cómo comportarse durante aquellas incómodas horas de la mañana después de que tuviste sexo con un extraño. Para el chico desconocido con el que Andrew Rannels había pasado la noche, esa confusión aumentó cuando Andrew se enteró de que su padre había sufrido un infarto . Mientras tanto, su ligue de la noche anterior seguía recorriendo la habitación desnudo, preguntándole qué había pasado. "¡Desde luego que nada bueno!", quería gritarle Andrew. "¡Ponte los pantalones!".5. Sal del clóset sin importar quien seas (ni qué edad tengas) Pocas historias están más llenas de arrepentimiento que las de personas que han intentado negar su sexualidad después de años o décadas, después de casarse y tener hijos. En el caso de William Dameron, fue su esposa desde hacía 22 años quien lo salvó cuando finalmente le preguntó, en el estacionamiento de un Walmart: "¿Eres gay?". Él le respondió: "No quiero serlo". Pero lo era y ahora podría vivir una vida nueva, satisfactoria y sin secretos.6. No busques el amor como buscarías un empleo Es posible que tengamos aplicaciones similares para encontrar trabajo y amor en línea pero, ya que ambas búsquedas son distintas, no cometas el error de hacerlo de la misma manera. Tal como descubrió Marisa Lascher, de 37 años (en la cama de un chico de 23 años), para obtener un empleo debes presentar una versión perfecta de ti mismo. Para obtener amor, debes ser capaz de revelar tus imperfecciones.7. Deja que tu pareja guarde algunos secretos Tendemos a creer que guardar secretos es lo opuesto de la intimidad. No lo es. Como capellana de un hospici o, Kerry Egan ha escuchado muchas confesiones sorprendentes en los lechos de muerte , suficientes para saber que incluso su esposo seguramente es un misterio también. "Entonces, ¿por qué nos atrevemos a casarnos sabiendo que el futuro es incierto, sabiendo que nuestros esposos son un misterio que jamás podemos entender por completo?", pregunta. Su respuesta: la fe.8. Ten una definición amplia del romance Las nociones preconcebidas de la compatibilidad romántica pueden encasillarte. Cuando Víctor Lodato se mudó a un pequeño pueblo para enfocarse en su trabajo, instintivamente rechazó una invitación de una vecina de mayor edad para beber un trago. Después, solo para no ser grosero, aceptó. De haber dicho que no, se habría perdido del romance platónico más grande de su vida.9. Sé agradecido por la ruptura de una relación Intenta no tachar de errores las relaciones fallidas; en vez de eso, valóralas por las lecciones esenciales que proporcionan. Sin poder superar un rechazo doloroso, Miriam Johnson le preguntó a su terapeuta: "¿Qué más puedo hacer para dejarlo ir?". El terapeuta respondió: "Estás haciendo la pregunta incorrecta. No se trata de dejar ir. El esfuerzo es aprender a agradecer que alguien se cruzó en tu camino y te dejó una marca".10. Si solo quieres un amante, no "coincidas" con 1946 Si las aplicaciones de citas te están saturando de tentaciones, quizá podrías eliminar algunas. Lauren Petersen estaba disfrutando de la monogamia hasta que a su relación se le acabó la chispa. Ahí fue cuando abrió Bumble de nuevo y descubrió que había cas i 2000 hombres que estaban esperando que aceptara sus invitaciones para charlar . "Sin embargo", escribió, "casi cómicamente, solo quería salir con alguien en particular": una persona que no estaba esperando su respuesta en una aplicación.