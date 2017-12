/ .- La búsqueda de pareja a través de Internet es algo que con el transcurrir del tiempo se ha vuelto más frecuente, pues con los avances tecnológicos el modo de relacionarse ha evolucionado a tal punto que ahora desempeñan un papel predominante.Y es que resulta que los niveles de aislamiento que están teniendo las personas se han ido incrementando y a la vez se han transformadoDe hecho, según varias encuestas, aproximadamente el 80% de las personas manifestó haber conocido a su pareja en el mundo físico, es decir, por contacto directo ya sea en el trabajo, en la universidad, en una fiesta, etc.Y un 20% dijo haber conocido a su media naranja en Internet. Esta última proporción, cada día en aumento, la conforman principalmente las redes sociales y los sitios web de citas, entre los que se destacan portales cristianos como doscristianos.com, en donde es posible hacer amigos cristianos y buscar pareja cristiana desde cualquier parte del mundo.En estos sitios, un primer acercamiento con esa otra persona se genera normalmente revisando su perfil de usuario , observando sus gustos, estados y publicaciones habituales así como sus fotos y videos. Algo que antes, en el mundo físico, muchas veces tomaba más tiempo conocer.Los portales de citas permiten además establecer diálogos e intercambiar ideas mediante el uso de chats, lo cual facilita aún más la interacción, acorta distancias e incluso mejora la confianza de las personas tímidas.Todo tipo de relaciones No es un secreto que Internet está plagado de sitios para encontrar pareja, y obviamente a la hora de iniciar una relación por estos medios, muchas personas solo buscan divertirse y pasar el rato . Pero otras, por el contrario, buscan conformar relaciones serias y estables que satisfagan sus expectativas tanto físicas como espirituales.Encontrar pareja en Internet no es complicado, es cuestión de tomar la decisión y hacerlo. La tecnología ha cambiado el modo de conocer gente y las experiencias suelen resultar satisfactorias. Sin embargo, es necesario tomar precauciones y contemplar siempre los riesgos que implica una relación online.Así entonces, la recomendación es no apresurarte al momento de concretar un primer encuentro físico: toma el tiempo suficiente para conocer mejor a esa otra persona, investiga antes sus perfiles en redes sociales , quiénes son sus familiares, sus amigos , las actividades cotidianas que realiza y cuando decidas llevarlo a cabo, en lo posible hazlo en un lugar público.Con información de Grandes MediosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi