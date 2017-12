/ Con el Mundial de Fútbol Rusia 2018 en las puertas comienza desatarse la fiebre que cubre y paraliza al planeta. Es el evento que mayor atención concentra y por lo tanto hay una danza de millones en inversiones, patrocinios, turismo y apuestas.Ni los juegos olímpicos, el Superbowl, las finales de la NBA, ni la final de Champions League igualan las expectativas de una Copa Mundial de Fútbol.Las miradas se concentran desde el partido inaugural hasta ese día en que se decide quién es el campeón de la actividad deportiva más global que existe, lo que ocurre solo cada cuatro años.Por esto, jugadores, entrenadores, aficionados, periodistas, inversionistas, gobiernos, líneas aéreas, cadenas de hoteles y casas de apuestas, sufren de ansiedad en espera que se dé inicio al evento.FAVORITOS Según el ranking de la Fifa los cinco mejores equipos del mundo son Alemania, Brasil, Portugal, Argentina y Bélgica.Estos equipos se muestran el cuadro de los favoritos para ganar el mundial, según los expertos de la materia y las casas de apuestas.Partiendo del desempeño en las eliminatorias Brasil hizo un paseo como hace mucho tiempo no lo hacía con un equipo que logró ganar 12 partidos, empatar cinco y solo perder uno, de la mano de su seleccionador Tite."Brasil es uno de los favoritos por el fútbol presentado, por la campaña, por el nivel, por el desempeño más los resultados", dijo el seleccionador brasileño y señaló respecto a los rivales que "Alemania, España, Bélgica y Francia son los mejores".Desde territorio teutón el seleccionador y campeón alemán Joachim Low señla que "en Brasil no estuvimos en el radar de candidatos al comienzo, porque se sabía que nunca antes un equipo europeo había ganado el título en suelo sudamericano. Toda la atención se centraba en Brasil y todos querían que, como fuera, Brasil llegara a la final. En Rusia , en cambio, probablemente seremos los favoritos, eso no se puede evitar".Los otros grandes favoritos de los entendidos del fútbol son Francia, Inglaterra y Bélgica lo que coloca a las selecciones del viejo continente con la mayoría de las opciones para levantar la Copa Jules RimetFrancia tiene una muy buena generación, los británicos con el técnico Gareth Southgate se ven grandes en papel y Bélgica tiene bajo del español Roberto Martínez lograron nueve partidos y empatar uno en su camino de las eliminatorias.Las casas de apuestas estas son las mayores opciones como lo reflejan números de Código Promocional Wplay.Entre los grandes del balompié que asistirán a la justa en Rusia la incógnita la representa la selección gaucha liderada por Leo Messi , quien quizás estaría pisando su última oportunidad de ganar un Mundial.El perfomance de la albiceleste en las eliminatorias no fue el mejor aunque terminó de tercera en un final electrizante que dejó fuera al campeón de la Copa América , Chile.Para las casas de apuestas como Bwin o William Hill los dos favoritos son Alemania, número uno del ranking Fifa y Francia que ocupa la novena posición.La mayoría de las casas de puestas colocan a Brasil con la tercera opción siguiéndola de cerca selecciones como la de España (sexta del ranking Fifa) y Argentina que está fuera del Top 10. Rusia por ser sede y tener tradición futbolística aparece bien posicionada en las preferencias de fanáticos, expertos y apostadores, así como también la selección de España.Alemania con la fuerza de ser el campeón y su jugador estrella Toni Kroos, Francia y su nueva generación con Paul Pogba a la cabeza, Brasil con Neymar y Tite dirigiendo a los portadores del Jogo Bonito, Argentina con Messi , España con Andrés Iniesta y Portugal (tercera del ranking Fifa) con Cristiano Ronaldo y Bélgica con Eden Hazard se perfilan hoy como los favoritos a jugarse el título en Rusia -2018.Fuente/Líder Foto/Getty ImagesCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi