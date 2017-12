/ El secretario general de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, instó este sábado a las diferentes naciones a unir esfuerzos que permitan poner en funcionamiento el Acuerdo de París, adoptado en 2015 y entrado en vigor casi un año después, con el fin de evitar el impacto negativo que el cambio climático tiene sobre el planeta.Los 175 países que firmaron el Acuerdo se comprometieron a trabajar para disminuir el incremento de la temperatura global por debajo de los dos grados centígrados y unir esfuerzos para llegar a los 1,5 grados.We have made great progress on climate action in 2017 – but more is needed. Green business is good business. #ParisAgreement https://t.co/mqliL7iSdN— António Guterres (@antonioguterres) 30 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi