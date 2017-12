/ ).- Los lanzadores Logan Darnell y Gregory Infante llegan para reforzar el staff de lanzadores de los Leones del Caracas en la primera ronda de la postemporada tras el draft de adiciones y sustituciones que se realizo? esta man?ana en la sede de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional."El draft respondio? a nuestras necesidades, un abridor y un relevista cerrador era lo que busca?bamos y encontramos. Ahora nos toca decidir en el terreno", dijo Luis A?vila, presidente de la organizacio?n.Darnell fue el primer pick melenudo como la adicio?n al roster. El zurdo, proveniente de los Bravos de Margarita, realizo? 13 presentaciones con los insulares durante la ronda regular -11 de ellas como abridor- en las que dejo? re?cord de 3-6 con 3.32 de efectividad en 65.0 innings de labor."Ha tenido una temporada so?lida y ha mantenido un buen momento de forma y necesitamos un abridor puro como e?l que adema?s es zurdo", comento? Jose? Manuel Ferna?ndez, gerente deportivo de la manada, quien adema?s destaco? que el pitcher no viajo? a Estados Unidos y esta? en Caracas para sumarse desde ya al equipo."Estoy su?per emocionado de jugar con Caracas en postemporada", celebro? Darnell al enterarse de la noticia. "Siempre he lanzado en contra de ellos y se? que es un gran equipo, tienen una gran fanaticada y es genial saber que estare? ahora de este lado. Creo que sera? una serie divertida , los Tigres son un buen equipo pero estoy contento del equipo que me escogio? y creo que tenemos un buen chance de llegar lejos".En la segunda ronda, la manada sustituyo? al jardinero Anthony Garci?a, quien termino? su participacio?n con el equipo, con el grandeliga de los Tiburones de La Guaira Gregory Infante."Me siento muy contento por la oportunidad. Ayer me llamaron muchos equipos pero estoy contento de que me haya tomado Leones", dijo vi?a telefo?nica el lanzador. " Estoy contento de que seguire? cerca de casa. De verdad quiero seguir trabajando como lo he estado haciendo , no importa el uniforme que vista, siempre dare? el 100%. Caracas tiene un buen equipo y un buen staff de pitcheo. Es un equipo que siempre esta? unido y eso es algo que mantiene al equipo ganando".Infante apenas lanzo? cinco encuentros con los litoralenses en los que sumo? par de salvados, perdio? uno y dejo? efectividad de 5.79 en 4.2 episodios, totalizando adema?s cuatro ponches." Honestamente nos sorprendio? que un brazo como el de Infante nos haya llegado en la segunda ronda", confeso? Ferna?ndez . "Contar con un relevista como e?l, con experiencia en Grandes Ligas, es clave en esta etapa final de la temporada".El manager Mike Rojas tambie?n celebro? las adiciones del equipo en el draft y mira con buenos ojos la serie ante los Tigres de Aragua que inicia el pro?ximo 2 de enero en el estadio Universitario."""Estoy emocionado con la oportunidad de tener a Darnell y a Infante, los dos nos van a ayudar mucho pues fortalecen tanto nuestro bullpen como nuestra rotacio?n", dijo. " Darnell sera? nuestro abridor para el segundo juego. Es definitivamente un plus tener un zurdo . Cuando uno tiene un zurdo exitoso en la rotacio?n, el equipo es exitoso, asi? que creo que nos ira? muy bien con e?l".Rojas au?n no define el rol de Infante. "Quiero hablar con Jason (Simontacchi), con Infante y con nuestros pitchers, pero seguramente estara? en los u?ltimos innings"." No sera? una serie fa?cil, es una serie corta, el que tenga el mejor staff de pitcheo y defensa es el que ganara" Creo que tenemos todo, nos acabamos de volver ma?s fuertes y me gustan nuestras oportunidades", concluyo? el estratega.Leones esta? de descanso y el 2 de enero retoma la accio?n en el Universitario ante los Tigres.Con información de Nota de PrensaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi