/ ).- Camila Cabello compartió una divertida foto en compañía de su tierno perro Leo, pero a pesar de los abrazos y el espíritu festivo, el compañero peludo de la cantante no pareció muy contento .La intérprete de Real Friends compartió la divertida imagen en Instagram este miércoles, 27 de diciembre, en la que apareció luciendo un vestido tipo sweater largo y zapatos deportivos blancos mientras sostenía a su perro en sus brazos.El cachorro lució distraído mientras posaban frente a un árbol de Navidad , así que ella escribió, "Cuando tu mamá te abraza porque necesita amor y afecto pero tú estás viendo a la ardilla de enfrente".when ur mom is hugging u cuz she needs love and affection but ur lookin at the squirrel across the street #CamilaXSkechers #SkechersStreet #adUna publicación compartida de camila (@camila_cabello) el Dic 27, 2017 at 4:18 PST