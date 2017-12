/ ).- Al menos una treintena de huevos de dinosaurio de hace 130 millones de años fueron encontrados en la provincia Jiangxi, al sureste de China cuando un grupo de albañiles construía una escuela secundaria.Foto: RT El hallazgo fue el pasado 25 de diciembre y los expertos informaron sobre la antigüedad de los mismos, así lo informó China News. Los trabajadores informaron que habían visto “un grupo de piedras de forma ovalada” pero luego se percataron que se trataba de huevos.12 complete fossilized dinosaur eggs found in E # China 's Jiangxi. Their species, ages yet to be examined #XinhuaTV https://t.co/xKdlIX3h66 China Xinhua News (@XHNews) 27 de mayo de 2016Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi