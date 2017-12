/ ).- “Es una millennial con los pies en el suelo. Literalmente: los más de 2.3 millones de seguidores de nuestra cover-girl de enero están acostumbrados a verla descalza, incluso al vestir looks salidos de la pasarela en red carpetas estrelladas”, de esa manera Vogue Brasil nos introduce en su primera portada del 2018, protagonizada nada más y nada menos que por Paris Jackson.Con varios looks totalmente glamorosos, la heredera del rey del pop hace honor al título de modelo que ha venido puliendo con su participación en importantes campañas.Pero Paris quiere ser más que eso… “ Todo lo que sé es que quiero esparcir amor, el remedio es el amor, lo cura todo. Pero sucede que eso también puede caminar lado a lado con mi activismo “, dice, “conforme el tiempo pasa, consigo llegar a más personas y extender a gran escala mi mensaje de amor y aceptación.”, reveló en la entrevista que ofreció a la publicación.@parisjackson vai dar muito o que falar em 2018: fará sua estreia no cinema e a nova campanha da @calvinklein, depois de cair nas graças de @rafsimons. Em uma troca de e-mails reveladora com @nomello, nossa cover-girl de janeiro conta à Vogue por que tomou a decisão de virar modelo depois de uma adolescência longe dos holofotes, como se sente vivendo na América de Trump , qual seu maior desejo para o Ano-novo e que canta todos os dias, entre outras boas histórias que mostram sua essência. Na revista, que começa a chegar às bancas hoje, Paris veste @prada e foi fotografada por @jdequeker, com edição de @ale_benenti e @soniayoungstyle, maquiagem de @makeupvincent e cabelo de Danilo. #voguejaneiro, #parisjacksonUna publicación compartida de Vogue Brasil (@voguebrasil) el Dic 29, 2017 at 2:59 PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi