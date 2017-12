/ .- Caribes de Anzoátegui aprovechó con creces un fatídico octavo episodio del relevo de Navegantes del Magallanes para sellar su octavo triunfo consecutivo, esta vez por pizarra de 7-4 , y de esta manera cerrar la eliminatoria en el quinto lugar de la tabla de clasificación.Willians Astudillo fue el héroe de la jornada en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel, al sacudir el doble clave que trajo las dos carreras que sellaron la victoria de la "Tribu". También brilló Balbino Fuenmayor al irse de 4-3, con par de remolques y una anotada, y Alexi Amarista, quien contribuyó con dos impulsadas.Magallanes picó adelante en el propio primer episodio. Albert Martínez trajo las dos primeras carreras de los filibusteros con flojo sencillo a la derecha. Pero Caribes rápidamente respondió. Fuenmayor encontró a dos en base para empatar las acciones con un fuerte inatrapable hacia el left.Al inning siguiente, Navegantes se iría nuevamente arriba en el marcador gracias a un rodado por el cuadro de Endy Chávez que permitió el avance hacia el home de José Martínez. Sin embargo, los de casa volvieron a tomar el control del encuentro en la baja del tercero. Allí Amarista, con uno en base, descargó cuadrangular entre los jardines centrales y derecho para colocar las acciones 4-3.Cuatro episodios más tarde, Magallanes volvería a empatar el partido. Con las bases llenas Mario Lissón recibió boleto y permitió a Chávez anotar desde la antesala la cuarta de los eléctricos.Según informó Prensa LVBP, la alegría le duró muy poco a Navegantes, pues en el octavo, su bullpen se complicó luego de dos outs, permitiendo que los orientales congestionaran las bases, producto de un hit de Fuenmayor y boletos a René Reyes y Luis Jiménez.En esa situación, Tomás Telis recibió pelotazo que provocó la quinta anotación de Caribes en las piernas de Reyes. Acto seguido, vendría Astudillo, quien estaba en blanco con el madero hasta ese cuarto turno de la noche, en el que descargó doblete a lo profundo del jardín central con el cual trajo las dos rayitas que sentenciaron el triunfo aborigen."Mantuvimos la intensidad de estos últimos juegos. Era lo que queríamos y necesitamos mantener de aquí a enero. Estos días de descanso nos vienen bien. Ahora queda analizar el draft de sustituciones. No tenemos idea que áreas vamos a reforzar, no puedo decir que será el pitcheo, pues no sabemos con qué nos encontraremos. Lo que sí sabemos es que debemos mantener esta mística, esta química de grupo que nos ha dado y seguirá dando resultados", dijo el manager de Caribes, Omar López, al finalizar el encuentro.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi