Los protagonistas de The Open House, la nueva apuesta de Netflix. Foto: Netflix La vida del adolescente Logan Wallace cambia drásticamente cuando su padre muere en un accidente. Frente a esta situación, una amiga de la familia les ofrece a él y a su madre su casa en las afueras para que pasen allí una temporada.Y, claro, allí comienza la pesadilla.Es que, como aquel lugar está en venta, deberán abandonar la propiedad durante algunas horas, semana tras semana, para que la puedan ver los potenciales compradores.El problema surge cuando uno de esos extraños que visitan la casa decide quedarse.Esta es la trama de The Open House , la nueva apuesta de Netflix por el cine de terror.Protagonizada por Dylan Minnete ( 13 Reason Why ) y Piercey Dalton, su estreno está previsto para el 19 de enero.Trailer de The Open HousecerrarEl elenco de esta ópera prima de Matt Angel y Suzanne Coote se completa con Katie Walder, Sharif Atkins, Patricia Bethune, Aaron Abrams, Paul Rae y Jessica Robertson.En esta nota: Netflix LA NACION Canal Espectáculos Televisión.

