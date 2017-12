© Francisco Velásquez

Ringo Starr sigue los pasos de Paul McCartney y se convertirá en Caballero durante 2018. Foto: Instagram A los 77 años, Ringo Starr fue nombrado Caballero del Imperio Británico. Se espera que en los próximos días la Reina Isabel II le conceda formalmente el título de Sir en el Palacio de Buckingham.Ringo, en carácter de ex baterista de The Beatles, había recibido ya la Orden del Imperio Británico en 1965, al igual que sus tres compañeros de banda, pero luego solo Paul McCartney logró ser reconocido como Sir.Además de su aporte al mundo de la música, se habrían tenido en cuenta a la hora de postularlo su compromiso con las campañas de concientización sobre el HIV y su participación activa en programas de lucha contra el hambre y la pobreza."¡Es maravilloso! En un honor y un placer ser considerado y reconocido por mi música y mi trabajo solidario, tareas que amo por igual", indicó el músico en un breve comunicado.A través de Twitter, McCartney no dudó en saludar a su ex compañero de banda."¡Muchas felicitaciones, Sir Ringo! Sir Richard Starkey tiene un hermoso anillo para eso. ¡El mejor baterista y el mejor compañero!", escribió el ex bajista y cantante de la legendaria banda de Liverpool.Huge congrats Sir Ringo! Sir Richard Starkey has a nice ring to it.Best drummer best pal! X Paul pic.twitter.com/ew5PuxhEv1 &- Paul McCartney (@PaulMcCartney) 30 de diciembre de 2017 Además de Starr, serán condecorados con el mismo título el único sobreviviente de los Bee Gees, Barry Gibb y el escritor Michael Morpurgo.Los tres forman parte de el Listado de Año Nuevo difundido ayer. La costumbre de galardonar a personalidades de la cultura, la educación, el deporte, la política y las artes ni bien comienza un año empezó en el siglo XIX como una iniciativa de la Reina Victoria.En junio, para celebrar el cumpleaños de la reina Isabel II, se lleva a cabo una segunda entrega con los nombres de los nuevos condecorados.El listado es elaborado por una comisión especial y el Gobierno tiene derecho a postular también a sus candidatos.Este año serán galardonados también, con diferentes órdenes, los músicos Wiley y Grace Ladoja, el actor Hugh Laurie y la exdirectora de Vogue, Alexandra Shulman.La lista completa incluye 1.123 nombres, entre personalidades del mundo del espectáculo, las artes, la política, las finanzas, la educación, el deporte y ciudadanos comunes.Según trascendió, la mayoría serían hombres y sólo un 9,2 % pertenecen a alguna minoría étnica.En esta nota: Ringo Starr LA NACION Canal Espectáculos Música.

