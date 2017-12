© Francisco Velasquez

Diciembre es el mes del voluntariado. Distintas organizaciones vinculadas a este movimiento de ayuda y solidaridad se dan cita en dos localizaciones de Las Palmas de Gran Canaria: Palacio de Congresos y Centro Cívico Suárez Naranjo. En ambos escenarios se desplegaron los estands de distintas entidades, talleres, charlas y debates con la intención de señalar, poner a la vista lo que hay fuera de la burbuja.Muchas veces inmersos en ella, no somos capaces de percatarnos de la frustración y preocupaciones de la gente a nuestro alrededor.A este ritmo endiablado al que estamos abocados, no es raro que nos distanciemos de conceptos como ?voluntariado, solidaridad, colaboración, ayuda?.¿Quién tiene tiempo para ser voluntario en una organización hoy en día? Lo cierto es que es necesario.En Canarias hay casi 200.000 personas vinculadas al voluntariado. En concreto, 197.554 personas, según datos de la Consejería de Empleo, Políticas sociales y Vivienda. Protagonistas de la lucha, salvaguardando que caigamos en el egocentrismo y dejemos de lado acciones y conductas sin las que una sociedad no podría sobrevivir en libertad.En palabras del sociólogo José Saturnino Martínez: ?Si solo nos preocupamos de trabajar y cuidar a nuestros seres queridos, viviremos en un mundo inhóspito, donde muchas tareas solo se realizarán si quieren quienes tienen buenos vínculos familiares, dinero o poder político.?

