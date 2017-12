La empresa puertorriqueña The Sessmann Group, dirigida por Rodolfo Sessmann, propone ubicar en enero próximo en la isla los primeros cajeros de bitcoin, la innovadora criptomoneda con la cual apuestan por mejorar la maltrecha economía local.Según explicó hoy a Efe Sessmann, este tratará de instalar las primeras máquinas de bitcoines en Puerto Rico en los terminales del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, así como en varios centros comerciales, como Plaza Las Américas y el Mall of San Juan, los primordiales para los turistas.El bitcoin, inventado por un japonés que se hace llamar Satoshi Nakamoto, es una moneda encriptada creada a partir de un código de ordenador y que, cuando fue lanzada en febrero de 2009, tenía un valor que no excedía los pocos céntimos de dólar, pero en la actualidad ha logrado récords cercanos a 20.000 dólares por unidad.?Puerto Rico se está adelantando al futuro porque se espera que el ?boom? sea entre 2018 y 2020?, aseguró Sessmann, quien se describe como un entusiasta y promotor del bitcóin en la ?Isla del Encanto? y el Caribe.La innovadora moneda virtual, a la que la persona o inversionista es dueño propio, es una plataforma ?peer-to-peer? o red entre pares no apoyada por ninguna institución bancaria o agencia gubernamental.De igual modo, la red de cómputo global y descentralizada que sustenta al bitcóin también es idónea para hacer transferencias o pagos globales sin tener que incurrir en altísimas comisiones o largos días de espera que ofrecen las vías ?tradicionales? del mercado.Actualmente, el bitcóin se utiliza en Suiza, Irlanda, Perú, Costa Rica, Venezuela , Panamá y Brasil.Además del uso del bitcóin como una manera para sustituir cargar con billetes, se han creado miles de criptomonedas, un medio digital de intercambios, para cientos de sectores.En Venezuela , su presidente, Nicolás Maduro , anunció este año la creación del ?petro?, una criptomoneda o medio digital de intercambio como una salida al bloqueo financiero que sufre su Gobierno.?Los ?bitcoins? y las criptomonedas han tenido tanta aceptación de todo tipo de ciudadano y de toda nacionalidad porque le ha brindado la opción de negociar y no es regulado por nadie?, dijo Sessman.?Esto ayuda a que Puerto Rico pueda ?mercadear? sus activos o productos de interno bruto y permite el fácil acceso del tratado de libre acceso?, detalló Sessmann, de 33 años y con al menos ocho años de experiencia en instituciones bancarias.Banca y Negocios

© Venezuela Francisco Velasquez

© Venezuela Francisco Velasquez PDVSA

Instagram: Secretario Francisco Velasquez Petropiar Olivares ||PDVSA//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi