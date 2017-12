Conoce el truco más rápido para aumentar los glúteos (y no es la sentadilla)

Llegó el momento de comenzar a ejercitar los glúteos para aumentar su tamaño. Si estás cansada de hacer sentadillas todo el tiempo, no te preocupes. Este ejercicio no tiene nada que ver con eso. Las sentadillas pueden ser un ejercicio muy efectivo para modelar los glúteos, pero no es lo único que se puede hacer.Una buena opción para lograr unos glúteos de infarto se puede realizar aunque estés cansada o de mal humor.¡A ponerla en práctica!Ejercicio para remodelar los glúteosPara hacer este ejercicio para aumentar los glúteos, solo necesitarás, además de las ganas de remodelar tu figura, una colchoneta o manta para colocar en el suelo, ¡nada más que eso!1.Ponte en cuatro patas con las rodillas sobre la colchoneta o manta.2. Apoya los codos en el suelo y entrelaza tus manos al frente.3. Mantén la columna vertebral derecha durante todo el tiempo que dure el ejercicio.4.Al comenzar, contrae los músculos del abdomen al mismo tiempo que levantas la pierna izquierda hasta alinear el muslo con el tronco.5.La suela de tu zapatilla deberá apuntar hacia el techo y mantenerse siempre recta.6.Haz un movimiento breve como empujando el pie hacia arriba al mismo tiempo que contraes los músculos de los glúteos.7.Baja la pierna izquierda volviendo a la posición inicial.8. Repite el ejercicio elevando la pierna derecha hacia arriba.9. Realiza 3 series de 15 repeticiones con cada pierna.Como puedes ver, se trata de un ejercicio muy fácil de hacer y que está al alcance de todos.Si quieres dificultarlo un poco más, coloca una pesa pequeña en tu tobillo. En las tiendas de deportes venden unas mancuernas especiales para esto.Otra buena idea es hacer el ejercicio con música.Elige una canción que te guste y prueba con ejercitarte con ella. Recuerda intercalar los ejercicios para aumentar el trasero con sentadillas y zancadas, pues cuantas más cosas hagas, verás los resultados mucho más rápido.Fuente: vix

