© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

Los motivos pueden ser diversos: para ocultar las canas o cambiar de look, pero cambiar la pigmentación del pelo es muy común para renovar la apariencia. Sin embargo, ¿cómo hacer para que teñir el cabello no lo dañe tanto, y se vea bien por más tiempo?Para evitar que tu cabello se decolore o se vea dañado por la tintura tienes estos consejos que te ayudarán a mejorar la calidad del pelo teñido y su apariencia.El color natural del cabello está determinado por las sustancias coloreadas de las células de la raíz, llamadas pigmentos, los cuales a su vez están constituidos por una sustancia química llamada melanina y por el predominio de un mineral: los cabellos negros tienen predominio de magnesio, los castaños de plomo, y los rojos de hierro.La escasez de melanina provoca la pérdida del color natural y el surgimiento de las canas. El encanecimiento obedece a causas físicas, como alteraciones nerviosas, deficiencias hepáticas prolongadas, anemias o factores hereditarios.1.Lavar lo menos posible el cabelloDespués del proceso de teñido es aconsejable esperar, mínimo, 24 horas para lavar nuevamente el cabello.Lo más útil para conservar el color es retardar el lavado. Mientras menos agua corra por el cabello, menos tinte perdemos.2. Evitar el uso de secadores y planchasAl exponer el cuero cabelludo al calor, se abre la cutícula y el cabello se va decolorando poco a poco.Lo más aconsejable es evitar el uso de equipos que transmitan calor durante las primeras dos semanas después del teñido.3.Lavar la cabeza con agua lo más fría posibleEl uso del agua caliente no solo reseca el cabello (al igual que la piel), sino que al abrir la cutícula hace que se pierda el color del tinte mucho más rápido.Debemos lavarnos la cabeza y el cabello con el agua lo más fría posible.4.Utiliza un filtro para la duchaEl agua que sale por el grifo suele ser dura y contiene muchos minerales que se depositan sobre nuestro cabello.Para evitar esto, es aconsejable ponerle a la ducha un filtro especial.5.Usar champú quelanteEl champú quelante ayuda a eliminar los minerales que contiene el agua, de este modo, el champú actúa optimizando la limpieza e hidratación del cabello; lo cual es importante para conservar el color (menos lavado, más hidratación).6.Usar protector térmicoEste producto se emplea para reducir los riesgos que causa el calor sobre el cabello.También sirve para conservar durante más tiempo el color artificial del cabello teñido.Los tintes suelen ser muy dañinos, así que debemos lograr mantener el cabello lo mejor posible y que dure más tiempo el tratamiento que nos apliquemos.Fuente: labioguia

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez Venezuela

Instagram: Cosmógrafo Francisco Velasquez Petropiar ||PDVSA//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi