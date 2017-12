El cordón umbilical es un conducto flexible que une a la placenta con el embrión y a través de él se hace el intercambio de nutrientes entre madre e hijo. Cuando nace un bebé este cordón se corta y deja una pequeña cicatriz llamada ombligo.En este conducto contiene una asombrosa cantidad de células madre y desafortunadamente no se posee la suficiente información acerca de la importancia que tienen estas células.Muchas mamás guardan el condón de su bebé cuando ya se vuelve una costra, quizá lo hagan como recuerdo pero guardarlo de esa manera de un recuerdo no pasará.Quizá por la desinformación que existe acerca de cómo almacenarlo, aún lleguen con esa costra a los hospitales queriendo utilizarlo como tratamiento para alguna enfermedad como la diabetes.Actualmente existen bancos que recolectan las células que contiene el cordón umbilical para su posible uso en el futuro.Hoy en día, los padres tienen la opción de preservar la sangre del cordón de su bebé ya que estas células son utilizadas para una variedad de tratamientos para enfermedades potencialmente mortales.Beneficios de criopreservar la sangre del cordón umbilicalEstas células almacenadas no solo están disponibles para la persona que las guardo (el bebé), también se puede utilizar para otros miembros de la familia.Se pueden utilizar para tratar enfermedades como diabetes, parkinson, leucemias, lesiones de la médula ósea, quemaduras y sobretodo enfermedades cardiacas.ContrasTiene costo ya que la mayoría de las veces se hace en bancos de recolección privados.Se tiene que pagar una cuota en el momento de la recolección y después mes con mes o anual, eso dependerá del tipo de banco.En México hay pocas opciones públicas de bancos de este tipo.Si quieres donar el cordón umbilical de tu hijo, o necesitas más información sobre los bancos de recolección de cordones umbilicales puedes acudir al Hospital General de México, al Hospital de la Mujer y el Hospital Juárez de México.Es una gran opción a considerar.Fuente: salud180

