Varios equipos de bomberos tratan de sofocar un incendio que se declaró en varios pisos de un bloque residencial de doce plantas en la ciudad Manchester, Inglaterra , informaron las autoridades.El Servicio Contra Incendios y de Rescate del Gran Manchester explicó en Twitter que ha enviado doce camiones cisterna a apagar el fuego, cuyas causas se desconocen, y advierte a los ciudadanos que se mantengan apartados de la zona.La policía local ha confirmado que se cerraron varias calles colindantes para facilitar la labor de los bomberos.Imágenes difundidas por internet muestran al menos un apartamento en llamas en el edificio de la calle Joiner, en el barrio Northern Quarter, mientras que algunas personas observan desde la calle.De momento se desconoce si hay residentes en el interior del edificio o los detalles del incidente. El incendio se inició en el piso 9.El pasado 14 de junio un bloque de 24 plantas de vivienda social se incendió en el oeste de Londres, lo que causó 71 muertos.Aunque el fuego lo provocó un frigorífico defectuoso, se expandió con rapidez debido al revestimiento inflamable del edificio, que es propiedad del Ayuntamiento de Kensington y Chelsea.Desde entonces, una investigación realizada por los ayuntamientos de todo el país ha revelado que la mayoría de bloques de propiedad municipal no cumplen los requisitos mínimos antiincendios.Usuarios de Twitter compartieron videos del incidente en la ciudad de Manchester en los que se puede observar el fuego y el humo despidiéndose de la torre residencial.The fire had spread to multiple floors but we have things well under control here. Firefighters along with colleagues from the Police and Ambulance service have done an amazing job to tackle this difficult incident! More updates to follow… pic.twitter.com/lgBOPX54Hq— Manchester Fire (@manchesterfire) 30 de diciembre de 2017We still have 12 fire appliances tackling the blaze in the Northern Quarter over a number of floors. Firefighting in still ongoing and one casualty has been taken to hospital suffer by smoke inhalation. Please avoid the area as roads are still shut. pic.twitter.com/911Ha4WKXj— Manchester Fire (@manchesterfire) 30 de diciembre de 2017Mad fire in Manchester northern quarter pic.twitter.com/hpiuIEm7EB— Sam Wilks (@Wilksy9) 30 de diciembre de 2017#ManchesterFire pic.twitter.com/JVwPi7rNKd— Matt Shiells-Jones (@MShiells_Jones) 30 de diciembre de 2017 #ManchesterFire pic.twitter.com/HUimggsSGp— Matt Shiells-Jones (@MShiells_Jones) 30 de diciembre de 2017