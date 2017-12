© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

En septiembre del año pasado la cantante Alicia Keys apareció en los MTV Video Music Awards sin maquillar. Todo esto supuso un re vuelo (positivo) en las redes sociales y parecía que las cosas iban a cambiar pero, por lo visto, si no vas maquillada al trabajo, cobrarás mucho menos.Aunque estamos viviendo una revolución en la que el feminismo, aparentemente, está haciendo mella en el colectivo social, para nada es así. O sí pero a pasos tan pequeños que, a veces, parecen imperceptibles. Hace un año, más o menos, la cantante afroamericana Alicia Keys apareció sin maquillar en la gala de los premios MTV Video Music Awards de Estados Unidos.Aunque fue algo muy loable y positivo, a la hora de la verdad, estos cambios solo se lo pueden personas con un alcance mediático muy grande.¿Por qué? Pues porque a nivel laboral no les va a suponer nada negativo. Recientemente han salido estudios que demuestran que las mujer es que no se maquillan cobran menos en el trabajo.Pero volvamos al principio.¿Por qué empezar un artículo sobre el maquillaje y el trabajo con una película tan cliché -pero tan recurrente- como El Diablo Viste de Prada? Aunque el largometraje es del año 2006, la secuencia del cambio de look de Andy (Anne Hathaway) ejemplifica a la perfección lo que pasa con la buena apariencia de las trabajadoras.Sí, es una película y, sí, se refiere al mundo de la moda pero los estudios afirman que la buena apariencia, el ser atractiva y el maquillaje ayudan a un mejor sueldo y una mejor posición laboral.Aunque en el campo del atuendo las cosas estén, más o menos, cambiando -hace unos meses te hablamos de cómo una mujer está luchando para que los tacones dejen de ser algo obligatorio en algunos trabajos- en cuanto al maquillaje, la cosa no cambia mucho.A mediados del año pasado (sí, es del 2016 pero no se suelen hacer estudio cada año sobre esto, una pena) salió un estudio realizado por Jacyln Wong de la Universidad de Chicago y Andrew Penner de la Universidad de California en el que explican que ser atractiva y atractivo beneficia en lo laboral a hombres y mujer es pero de formas distintas.Mientras que a los hombres se les valora el atractivo natural, también se toma en consideración el cuidado personal aspecto.Mientras que a las mujer es, se le valora otras cosas como: el maquillaje y si es mucho o poco, el vestuario, si es acorde, caro o no y, sobre todo esto, lo más importante, que esté a la moda.Es mucho más que obvio que está claro que la higiene es importante y vestir de forma apropiada para el trabajo, sin embargo, el hecho de que las mujer es se tengan que producir más que los hombres implica mucho más de lo que piensas.Piensa en el maquillaje, la ropa a la moda que debes llevar y el gasto en productos, todo esto en un mes.Abruma, ¿verdad? Por qué si las empresas exigen que las mujer es vayan más arregladas, ¿no lo pagan ellas? Si las mujer es todavía cobran menos que los hombres y ellos gastan menos en su aspecto, ¿no deberíamos cobrar más para agradar a las empresas y no perder dinero?Fuente: harpersbazaar

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez Venezuela

Twitter: Optometrista Francisco Velasquez Petropiar Olivares ||PDVSA//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi