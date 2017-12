/ La Vinotinto femenina sub 20 realiza su última parada en la ciudad de Mérida, como parte de su preparación para el Suramericano de la categoría que se disputará en Ecuador, en enero de 2018. Desde el martes 26 de diciembre, el cuadro criollo se encuentra trabajando en el páramo de La Culata, en condiciones similares a las que afrontará la nación meridional.El asistente técnico Gerardo Contreras, de amplia experiencia en la preparación en la altura, explicó las especificaciones del módulo y las ventajas de mantenerse a 2.700 metros sobre el nivel del mar hasta la fecha de partida a la competencia."Se viene a la altura a buscar la hipoxia, el síndrome que denominamos ‘mal de páramo’ porque eso es lo que se va a reflejar en la altura", expuso Contreras en declaraciones al departamendo de prensa de la Vinotitno femenina. "Vamos a una ciudad de Ecuador (Ibarra) que está a 2.200 metros sobre el nivel del mar y nosotros estamos en el Páramo La Culata y, por lo tanto, vamos a ganar 500 metros por encima de donde vamos a competir. Eso nos va a favorecer en la cantidad de oxígeno en la sangre", agregó.#Vinotinto ���� | Gerardo Contreras: "La base de altura es fundamental" |��➡️ https://t.co/tnjE1T0W8m pic.twitter.com/sXAZ0vrt8v— Fútbol Femenino FVF (@FemeninoFVF) 29 de diciembre de 2017 Comentó que el entrenamiento se basa en buscar las horas acordes de lo que es el proceso de recuperación, para lograr la conexión del aspecto técnico, táctico y físico que quiere el seleccionador José Catoya, para "buscar la clasificación a segunda fase, y partir de Ibarra ir a Ambato, donde también hay una importante altura".El asistente técnico, quien también funge como preparador físico, enumeró algunos de los problemas que afrenta un atleta en la altura, y manifestó que el acondicionamiento al entorno es la principal meta del microciclo."La base de altura es fundamental para poder tener esa tranquilidad, para que no nos dé ansiedad, dolor de cabeza, insomnio, frecuencia cardiaca elevada o presión arterial elevada. Por eso vamos a tener 20 sesiones, a doble turno diario, para poder llegar de la mejor manera a la ciudad de Quito y terminar la adaptación una semana antes del inicio del torneo", concluyó Contreras.Keep going ������Una publicación compartida de Deyna Castellanos (@deynacastellanos) el Dic 29, 2017 at 5:15 PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi