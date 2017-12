/ Osman Aray, periodista de espectáculos, publicó este viernes una imagen en su Instagram con el fin de hacer un llamado de atención con respecto a la escasez de medicamentos que hay en Venezuela En la imagen se observa a Aray junto a su madre, una paciente con un trasplante de riñón realizado hace 16 años. El periodista asegura que las pastillas que necesita tienen un costo mensual de 500 dólares, y estas habían sido suministradas por un laboratorio, sin embargo, aseguró que durante este año la entrega resultó afectada.Solicitó la apertura del canal humanitario y aseguró que no quiere que su madre fallezca."Alzo mi voz en nombre de todos los pacientes Venezolanos para que sepa el mundo que sin distinciones absolutamente todos los que vivimos en Venezuela la salud nos sale muy caro !Canal humanitario ya! No tenemos medicinas y no quiero que mi mamá se muera por negligencia del Estado", expresó.En esta Navidad mi niño Jesus fue la llegada de estas pastillas. Mi madre tiene 16 años trasplantada de riñon y siempre ha gozado de salud cumpliendo con su tratamiento. Las pastillas que toma son de alto costo cuestan aproximadamente 500 dólares mensuales. El gobierno siempre las ha suministrado a través de laboratorios como @Novartis . Y lamentablemente durante este año se han acentuado las irregularidades en cuanto a la entrega. No llegan las pastillas, los laboratorios no tiene dólares y nadie tiene la solución, no creo que sea Portugal o Washington, creo que es la Incompetencia, no sé si también se robaron el dinero o que otro evento de realismo mágico será el " responsable " de esta crítica situación. Alzo mi voz en nombre de todos los pacientes Venezolanos para que sepa el mundo que sin distinciones absolutamente todos los que vivimos en Venezuela la salud nos sale muy caro! Canal humanitario YA!!!!! No tenemos medicinas y no quiero que mi mama se muera por negligencia del Estado. Gracias a los ángeles que han sido solidarios y nos están ayudando ante tal calamidad! No me gusta poner mensajes de este tipo pero si nuestro testimonio sirve para generar conciencia y si ustedes mismos lo hacen viral, podríamos hacer que el mundo sepa que nuestros pacientes están abandonados y a nadie le importa. GraciasUna publicación compartida de Osman Aray (@osmanaray) el Dic 29, 2017 at 10:21 PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi