El expresidente de Pdvsa respondió a las acusaciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab a través de Twitter.?Las acusaciones de la Fiscalía no sólo son falsas sino que denotan una tremenda ignorancia del tema", dijo Rafael Ramírez?El Fiscal no sabe lo que está hablando, miente. Esa oficina de Viena no vende petróleo", aseguró el expresidente de PdvsaCaracas.- El expresidente de Petróleo s de Venezuela S.A (Pdvsa), Rafael Ramírez, respondió este viernes a las acusaciones del fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, quien dijo más temprano que Ramírez estaba siendo investigado por presuntas vinculaciones con una oficina que desfalcó más de 4.800 millones de dólares a la estatal petrolera.?Las acusaciones de la Fiscalía no sólo son falsas sino que denotan una tremenda ignorancia del tema. La oficina de Viena (sede de la OPEP) la establecimos para verificar los precios de venta del Petróleo venezolano. Sr.Fiscal, esa oficina no vende petróleo?, respondió Ramírez a través de su cuenta en Twitter @RRamirezVE.Asimismo, expresó que la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera fue diseñada para hacerle seguimiento al cumplimiento de los precios de petróleo que fueron establecidos tipo fórmula.?Los precios están en la Gaceta publicados. El único que vende petróleo en el país es la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa?, precisó, quien fuera representante de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hasta el 4 de diciembre, cuando renunció a petición del presidente de la República Nicolás Maduro por sus críticas al Gobierno.?El Fiscal no sabe lo que está hablando, miente.Esa oficina de Viena no vende petróleo. Es una oficina fiscalizadora, dirigida por el Dr. Bernard Mommer, especialista, académico de Oxford, escritor, revolucionario, fue mi viceministro durante la nacionalización del petróleo?, reiteró el expresidente de Pdvsa y ministro de Petróleo en el Gobierno del fallecido Hugo Chávez.EU

