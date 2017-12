© Francisco Velásquez

Cientos de oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) se reúnen en el extremo sur de Times Square para recibir sus asignaciones para el evento anual de Fin de Año.La popular y multitudinaria fiesta de fin de año en Times Square en Nueva York, tendrá medidas de seguridad extraordinarias luego de dos ataques terroristas en la ciudad desde Halloween, informaron autoridades.We?ll have plenty of officers working as well as our partners. @NYCSanitation will be providing trucks as part of our security planning. #NewYearsEve #TimesSquare #NYPDprotecting pic.twitter.com/yULnOtS00m? NYPD NEWS (@NYPDnews) 28 de diciembre de 2017"Habrá muchos policías trabajando con agencias asociadas como el Departamento de Sanidad que proveerá los camiones para bloquear las calles de acceso a Times Square", anunció el Departamento de Policía de Nueva York.La Policía (NYPD) sabe que Nueva York es un blanco atractivo para terroristas, y por ello, además de las medidas de seguridad estándar como camiones de arena y vehículos bloqueadores, este año habrá un mayor escrutinio y más personal patrullando la zona, "aunque no hay una amenaza creíble", se informó.There will be multiple screening entry points if you are attending #NewYearsEve in #TimesSquare .You won?t be able to bring in certain items including: ? backpacks & large bags ? umbrellas ? alcohol You CANNOT disgard property at the screening areas.pic.twitter.com/vOp0EZssBH? NYPD NEWS (@NYPDnews) 28 de diciembre de 2017"Habrá una gran presencia policial la noche de Año Nuevo pero también muchos policías encubiertos para asegurar que todo el mundo se divierta en Times Square", dice NYPD.Los esfuerzos adicionales estarán dirigidos también a tratar de atrapar a los sospechosos y a prevenir un ataque.Un mayor número de estacionamientos alrededor de Times Square, serán cerrados y habrá más escrutinio, indicó la Policía."La Unidad de los perros policía (K9) también estará patrullando Times Square la noche de fin de año", aseguran las autoridades.It won?t be just our NYPD officers on two feet keeping NYC safe on #NewYearsEve in #TimesSquare and beyond.Our K9?s will be out there helping as well. #NYPDprotecting pic.twitter.com/aGuPoFgR2q? NYPD NEWS (@NYPDnews) 28 de diciembre de 2017También, el equipo de hoteles de NYPD, que ha discutido la seguridad antes de los eventos previos de la víspera de Año Nuevo, estará patrullando la ciudad."Habrá múltiples puntos de control de personas para ingresar al área de Times Square, y no se podrá traer mochilas, bolsos grandes, sombrillas o alcohol", recuerda la Policía neoyorquina.CBN News cita a un oficial de policía de alto rango, diciendo que NYPD revisó el reciente incidente de tiroteo en Las Vegas y ha decidido colocar a algunos de sus 7,000 oficiales monitoreando Times Square dentro de cada hotel a lo largo de la Séptima Avenida, en la víspera de Año Nuevo."La gente debería esperar ver un aumento en la seguridad este Año Nuevo debido a una amenaza constante que hemos visto de ISIS ", dijo el ex Director del Centro Nacional de Contraterrorismo Matt Olsen."No podemos controlar el clima, por lo que si viene a Times Square o sale a algún sitio en Nueva York la noche de fin de año, asegúrese de abrigarse bien", aconseja la Policía de la ciudad.Según una reciente evaluación conjunta publicada del FBI y NYPD, el Departamento de Seguridad Nacional y la Autoridad Portuaria de Nueva York, las autoridades "siguen preocupadas por los terroristas internacionales y los extremistas locales que potencialmente puedan atacar" la celebración en Times Square, donde se espera que más de un millón de personas se reúnan para recibir el 2018.Una herramienta de software que el NYPD utilizará se llama Video Sinopsis.Fue desarrollada por el Dr. Shmuel Peleg, junto con la Facultad de Ciencias de la Computación e Ingeniería de la Universidad Hebrea de Jerusalén.El programa permite a la policía controlar las horas de video en tiempo real en minutos.Incluso puede buscar elementos específicos en el video, como los hombres que solo llevan el color rojo.El Dr.Peleg dice que cada vez que alguien planifica una acción malvada, hace preparativos y explora el área, y es ahí cuando su software ayudará."Puedes pasar toda la noche y en lugar de ver 10 horas puedes ver diez minutos.Puedes detectar a estas personas y verificar qué están planeando", dijo el Dr. Peleg.El experto agrega que la tecnología fue instrumental en identificar y llevar al FBI a los culpables de la maratón de Boston en 2013.La Policía de Nueva York ha publicado un video en las redes, asegurando a las personas que piensan asistir a la celebración de fin de año en Times Square, que el evento será seguro y divertido.También les piden que se protejan bien del frío y recuerden las cosas que no pueden traer al lugar, como sombrillas, mochilas o bolsos grandes o alcohol; no pueden dejar abandonadas sus cosas, ni salir del área antes de la medianoche porque no podrán reingresar.A las 7 de la noche, la mayoría de accesos al Metro cercanos a Times Square serán cerrados, dicen las autoridades, que recuerdan a todos que la seguridad es "una responsabilidad compartida".Voz de América

