/ El cantante británico Robbie Williams publicó una fotografía en su cuenta en Instagram en la que sale desnudo.Williams aparece desnudo en una sala con sus manos sobre la pelvis. El cantante aparece en el centro de la fotografía bajo un muérdago, al fondo aparece un arbolito de Navidad rodeado de regalos."Feliz Navidad a todos! ¿Quién quiere un beso bajo el muérdago?", escribió junto a la foto.La imagen ha causado re vuelo en las redes sociales . Tuvo más de 100.000 me gusta.Happy Christmas everyone! ✨�� Who wants a kiss under the mistletoe? ��Una publicación compartida de Robbie Williams (@robbiewilliams) el Dic 25, 2017 at 8:37 PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi