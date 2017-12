/ Comerciantes de La Vega aseguraron que los saqueos que se han registrado a los locales de la entidad son producto del vandalismo, no del hambre.Esteban Gouveia, le explicó a Caraota Digital que su negocio había sido saqueado el 13 de abril, por lo que este nuevo saqueo significó la pérdida del local."Sacaron mucha mercancía, y bueno qué te puedo decir… son 18 años perdidos", expresó entre lágrimas.Inés María Cerezo, trabajadora de una panadería, dijo que ellos trabajan con lo que pueden debido a la escasez, por lo que considera injusto los saqueos que se registraron."¿Cómo van a romper un negocio donde te benefician, donde te venden el producto que te llevas a tu casa? Te hacemos el pan con sacrificio porque no hay levadura, no hay nada y, sin embargo, ellos trabajan con lo que pueden. También vas a venir a destruir donde tú te beneficias? No puede ser justo", aseguró.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi