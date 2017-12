/ Redacción deportes, 30 dic (EFE).- El entrenador del Manchester United, el portugués Jose Mourinho, culpó al árbitro Craig Pawson del tropiezo sufrido por su equipo en Old Trafford frente al Southampton (0-0).El preparador luso, que reveló que el sueco Zlatan Ibrahimovic estará un mes de baja y que no desveló el estado del belga Romelu Lukaku, retirado en camilla y con oxígeno por un golpe en la nuca, reclamó un penalti que no se señaló."Craig Pawson es un árbitro fantástico. Uno de los árbitros más prometedores de Europa. Pero su actuación fue mala. Y esa fue una de las claves del partido y del empate. Otro aspecto fue la falta de acierto en ocasiones fáciles. También la falta de trabajo de David De Gea excepto en un disparo de Shane Lond. Pero el factor más clave, sobre todo con un empate sin goles, es un claro penalti que no se señaló", dijo tras el encuentro.Mourinho se refirió a una mano dentro del área del central del Southampton, el japonés Maya Yoshida.El técnico portugués dijo no tener noticias sobre Lukaku y desveló que Ibrahimovic será baja un mes aunque no aclaró su lesión."Zlatan estará un mes fuera. No sé nada más sobre Lukaku. Por supuesto echas de menos a tu delantero y a tu hombre gol. Solo hay, además, dos atacantes en el banquillo, Rashford y Martial", lamentó Mourinho, que elogió la actitud de sus futbolistas."Estoy contento con las actitudes y los deseos de los jugadores. No tengo ninguna queja sobre ellos. Creo que tuvieron una gran actuación. Dieron todo hasta donde pudieron", concluyó Mourinho. EFECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi