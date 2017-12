/ La capital de Nariño y su Carnaval de Negro y Blancos, declarado por la Unesco desde el año 2009 como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, regresa y llega con nuevos colores y manifestaciones culturales que sorprenderán a propios y extraños; es considerada la máxima expresión cultural de Nariño, la cual contagia por el jolgorio y magia mostrada en los motivos que recorren la Senda del Carnaval.Para este año se calcula que 1,2 millones de foráneos ‘invadan’ a Pasto. Desde el 28 de diciembre cuando comienza esta fiesta con el evento denominado Arco Iris en Asfalto, donde el arte efímero con dibujos realizado con tiza, aflora por las calles céntricas de la ciudad.El 31 de diciembre unos 40 monigotes llevados en carrozas por la calles de la ciudad, representan el año viejo, donde se da rienda suelta a la sátira siendo su principal víctima el Gobierno local, regional y nacional.El 2 de enero los niños y su carnavalito dan inicio a los desfiles, ya el 3 los grupos coreográficos hacen su aparición en la Senda, unos 3000 artistas bailan al son de ritmos andinos. Para el 4 de enero hace la entrada la Familia Castañeda, este día se hace homenaje a los campesinos de Pasto, ya el 5 dedicado a los negritos y su simbología con las personas de color. El 6 de enero se desarrolla el desfile Magno.GIGANTESCAS CARROZASLos disfraces individuales, murgas, comparsas, grupos coreográficos son los componentes de esta fiesta, pero sin lugar a dudas las gigantescas carrozas se llevan la atención del público. Estas estructuras, que en su gran mayoría superan los 15 metros de altura por seis de ancho, son elaboradas desde hace cuatro meses en carpas especiales y tienen un costo promedio de 25 a 40 millones de pesos.Corpocarnaval es la entidad organizadora, de la cual está a cargo Juan Carlos Santacruz. "En estos días vemos la capacidad creativa y lúdica de un pueblo, es una explosión cultural durante siete días", comentó.El Carnaval de Pasto tiene un costo de 5300 millones de pesos, de los cuales 2840 millones los invierte el municipio, el restante son gestionados ante el Ministerio de Cultura a través de proyectos que equivale a 570 millones de pesos, Fontur en promoción gasta 250 millones, de igual manera alianzas con empresas privadas nacionales y regionales que equivale a mil millones de pesos.A su vez, los artistas reciben el llamado aporte a la calidad, en el caso de las carrozas estipulado en 20 millones; cabe recordar que esta contribución es entregada hace apenas unos 10 años, al inicio del Carnaval el artesano corría con todos los gastos.ESCUELA DEL CARNAVALOlmedo Delgado con su motivo, Principio y Fin, a sus 64 años de edad, completará 34 años de participar en el Carnaval, es uno de los veteranos de este evento y con orgullo comenta que nunca ha sido inferior al reto."Competimos con maestros graduados en universidades, pero la experiencia es fundamental en este arte. Por eso queremos que los nuevos maestros participantes comiencen con la escuela del Carnaval, que no es otra cosa que competir en todas las modalidades hasta llegar a elaborar carrozas; allí deben ser ganadores para que al final haya la mejor calidad", dijo el maestro Delgado, quien comenta que su familia es el motor para seguir cada año participando.Las figuras que antes se modelaban en barro para luego ser forradas en papel maché, ahora en su gran mayoría se crean en icopor, de igual manera no se deja de lado el papel.LOS MOTIVOSLos temas por lo general son universales o enfocados a la naturaleza. Albert Romel Toro Coronel, de 35 años de edad, es uno de los artesanos que hizo carrera en el Carnaval, inició en disfraz individual, luego en comparsa, carroza no motorizada y terminó en carroza ocupando el séptimo lugar el año pasado.Participó hace algunos años en los municipios de La Cruz, San Bernardo, San José de Albán, al norte de Nariño, cuenta entre sus logros 15 primeros lugares en estas localidades hasta que llegó a Pasto."Hace un año fue la primera participación en carroza, yo nací para esto, lo llevo en la sangre, es algo que lo aprendí de mi padre, salí de mi pueblo y cuando llegué a Pasto quise estar en el carnaval y me di cuenta que esto es fuera de serie, la calidad de obras son de marca mundial, aquí están los mejores artesanos", dijo Toro, el cual con su motivo Yakoruna, un dios mítico de la selva amazónica, espera llevarse el primer lugar."Llegué con esta tradición desde hace varios años. Me gustaría que los artistas de los municipios participen en este Magno evento pero que inicien desde abajo, y demuestren que tiene talento para competir con los grandes maestros", finalizó.TRABAJO EN EQUIPOEn promedio son 25 personas las que por tres meses componen el equipo para elaborar una carroza. Escultores, pintores, mecánicos, maquilladores, diseñadores y especialistas en vestuario, se unen para dar forma a una idea que inicialmente participaron con una pequeña maqueta en el mes de marzo.El artista José Vicente Revelo Salazar espera este año, con su obra llamada 'Despojos', convencer al exigente jurado. "Tenemos movimientos mecánicos e hidráulico, son más de 40 millones invertidos y de 20 años de experiencia hemos recogido lo mejor, vamos a sorprender con otra propuesta que llevará este evento a otro nivel", expresó Revelo.