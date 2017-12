/ El 2017 ha sido el año de regreso triunfal de Radamel Falcao García a la élite del fútbol mundial. El jugador samario tuvo un año de ensueño con el AS Mónaco y la Selección Colombia, siendo fundamental en los logros de ambos equipos.El Tigre comandó al equipo del Principado al título de la Liga de Francia y a la semifinal de la Champions League. Mientras que con la Selección Colombia marcó goles fundamentales para el objetivo de clasificar al Mundial de Rusia 2018. Un total de 37 goles en 55 partidos de todas las competiciones en las que participó.En varios videos publicados en su cuenta de Instagram, Falcao recopiló todos sus goles de la temporada.Goles y golazos de todo tipo me dejó este 2017. Seguiré trabajando fuerte para que este 2018 sean muchos más."?"?"?"?"? All kind of goals in 2017. I will work hard for a 2018 with more and better goals."???Una publicación compartida por Falcao (@falcao) el Dic 30, 2017 at 8:28 PSTUno de los más impresionantes fue con el que cerró la temporada, un golazo desde mitad de cancha frente al Chasselay en juego válido por la Copa de Francia.La géniale inspiration du Tigre sur ce magnifique lob #ASMSMC pic.twitter.com/CD5TfHliuE— ASMHistory"??? (@histoireasm) 12 de diciembre de 2017Con el Mónaco tuvo la oportunidad de retomar el ritmo de competencia que le había faltado en temporadas anteriores con equipos como el Manchester United y el Chelsea. Bajo la batuta de Leonardo Jardim, Falcao regresó poco a poco a su nivel.Le recomendamos: Falcao se despidió de la Champions con gol y ovación en PortoEl entrenador portugués supo llevarlo y lo convirtió en el eje del equipo que tuvo una excelente temporada 2016/2017. En esa campaña marcó 30 goles y en lo que va de la actual lleva 19 tantos en tan solo 23 partidos, siendo uno de los goleadores más efectivos de todo el mundo.Gracias a estas buenas actuaciones, el jugador colombiano ha tenido importantes reconocimientos. Por ejemplo fue elegido como el mejor deportista del sur de Francia, premio que entrega el diario Nice-Martin por medio de la votación de sus lectores.Thank you all the @Nice_Matin readers for vote. I really appreciate."? I feel deeply honoured to be part of this award. Gracias a todos los lectores de Nice Matin por el voto. Me siento muy honrado de esta distinción y de ser parte de esta lista con grandes deportistas.— Radamel Falcao (@FALCAO) 30 de diciembre de 2017También estuvo entre los nominados al Balón de Oro de France Football ocupando la posición 24. Mientras que en la Selección a los mejores del año del diario español Marca quedó ubicado en la posición 28.Además quedó entro los mejores jugadores de Europa seleccionados por la UEFA. Las votaciones están abiertas en http://toty.uefa.com y serán dadas a conocer el 11 de enero.Con la Selección tampoco desentonó y fue artífice de la clasificación al Mundial de Rusia 2018 marcando dos goles en el cierre de las eliminatorias frente a Brasil y Paraguay.Puede leer: Radamel Falcao García y Davinson Sánchez, nominados al equipo del año de UEFALos seguidores del Tigre recuerdan con tristeza que el goleador histórico del combinado patrio se quedó por fuera de Brasil 2014 debido a una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.Esta será la ocasión para que el delantero más importante de la historia del fútbol colombiano cumpla su sueño de vestir la camiseta de su país en el evento deportivo más importante del mundo un anhelo que tiene desde que era un niño.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi