/ Redacción deportes, 30 dic (EFE).- El sueco Zlatan Ibrahimovic y el belga Romelu Lukaku se perderán, por lesión, los próximos encuentros del Manchester United, según anunció el técnico de los reds, el portugués Jose Mourinho.Mourinho desveló que Ibrahimovic , ausente de la convocatoria de este sábado para el encuentro ante el Southampton, se lesionó en choque del 'boxing day', el pasado martes. Sin embargo, no desveló la naturaleza de la dolencia del sueco, que fue cambiado en el descanso del enfrentamiento ante el Burnley.Romelu Lukaku, por su parte, tuvo que ser retirado en camilla y con oxígeno al cuarto de hora del partido de este sábado, en Old Trafford, contra el Southampton.El atacante belga, máximo goleador de su equipo, fue golpeado en la nuca por la cabeza de Wesley Hoedt en la puja por un balón aéreo. Lukaku cayó al césped donde estuvo durante varios minutos sin moverse. Los médicos del conjunto de Manchester atendieron al futbolista, que fue retirado del campo de juego inmovilizado y con una máscara de oxígeno."Zlatan Ibrahimovic estará un mes fuera por la lesión del martes pasado. No sé nada más sobre Lukaku aunque seguramente no podamos contar con el en los próximos dos partidos. Por supuesto echas de menos a tu delantero y a tu hombre gol", apuntó Mourinho tras el duelo contra el Southampton.El Manchester United volverá a competir el próximo lunes, 1 de enero, en Goodison Park, contra el Everton. Después, afrontará su compromiso de la Copa de Inglaterra , cuatro días más tarde, ante el Derby County. EFE