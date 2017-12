/ Un hombre que se cree que tiene explosivos adheridos a su cuerpo tomó como rehenes a nueve adultos y dos niños en una oficina de correos en la ciudad ucraniana de Járkov, dijo el sábado la policía.El hombre no identificado está calmado, no ha realizado exigencias y está en contacto regular con la policía a través de los teléfonos de los rehenes, dijo el jefe de policía regional Oleg Bekh al canal de noticias 112.Imágenes de televisión mostraron a la policía y a automóviles policiales estacionados afuera de un edificio blanco y amarillo de dos pisos en la ciudad del noreste de Ucrania. El área fue cerrada al tráfico.“Estamos tratando de hacer todo para mantener comunicación con él y hacer todo lo necesario para asegurar que la gente sea liberada”, afirmó Bekh.Al hombre en la oficina de correos le preocupa el reciente intercambio de prisioneros entre autoridades ucranianas y separatistas prorrusos y cree que debieron haber sido liberados más prisioneros, sostuvo Bekh, quien agregó que la policía no sabe qué quiere el sujeto.Ucrania y los separatistas intercambiaron a decenas de prisioneros el miércoles en la mayor operación de ese tipo desde que se desató un conflicto en la región oriental de Donbáss en que han muerto más de 10.000 personas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi