/ El baloncesto de Bolívar tuvo su mejor año en décadas.Esta hermosa disciplina deportiva por fin pudo sacudirse y mostrar orgullosa un título nacional después de 23 años sin poder saborearlo.La gesta se logró el sábado 7 de octubre en el coliseo Bernardo Caraballo, que tuvo un lleno a reventar.La Selección Bolívar, dirigida por Jorge Díaz (elegido entrenador aficionado del año por la (Acord), se paseó invicta en el Nacional Sub-16de Baloncesto masculino, a donde acudieron 14 quintetos de todo el país.Bolívar superó a Bogotá en el juego final 65-52 gracias a la buena defensa que aplicó a lo largo de los cuatro cuartos.Carlos Morales fue elegido el mejor jugador del torneo y por ello la Acord lo premió como el más destacado de este año.La Liga, por intermedio de su secretario Amaury Ortega, organizó los torneos A, AA y femenino mayores, los cuales fueron todo un éxito por lo masivos y por el nivel que mostraron los equipos. La Liga fue premiada por la Acord como la mejor del año.En la categoría A, el campeón fue el Club Lanceros, en la Doble A fue Vaqueros y en el femenino el Club Bravos se llevó los honores.La rectora departamental organizó aquí en Cartagena eventos nacionales como el Sub-16 masculino, donde Bolívar fue campeón, y el Sub-17 femenino, en el que las anfitrionas terminaron de cuarto.Además, la Liga se unió con el Club Isla de Manga para organizar en el mes de noviembre el Torneo Nacional de Maxibaloncesto en las categorías Plus-40, Plus-50 y Plus 55 masculino y femenino, donde Bolívar se llevó tres títulos en masculino, algo histórico en esta categoría.En las categorías mini y mini básquet a lo largo del año se realizaron muchos festivales, liderados por el colegio Salesianos y los demás clubes de la ciudad.Estos festivales han incrementado el semillero y a futuro poco a poco se comenzarán a ver las nuevas figuras del baloncesto de Bolívar.Muy positivo: Liga"Sin duda este año ha sido el mejor, el balance es súper positivo para nosotros como Liga, no solo por el título nacional que alcanzamos después de 23 años, sino por los torneos que logramos organizar con gran éxito, donde se vio la masificación del básquet", dijo Federico Cabrera, presidente de la Liga de Baloncesto de Bolívar.El dirigente aseguró que para el 2018 la idea de la Liga es volver a tener un gran año. "Vamos a comenzar a trabajar con el equipo que nos representará en los Juegos Nacionales de 2019. Y para ello queremos hacer un torneo nacional en esta categoría para no solo darle fogueo a los muchachos sino para ver cómo estamos con relación a las otras ligas", explicó Cabrera.Cabrera sostuvo que el próximo año, la Federación Colombiana de Baloncesto tendrá en cuenta a Cartagena para que tenga un equipo semiprofesional en la Liga de Desarrollo. Este certamen, que es paralelo a la Liga Profesional, comenzaría en el mes de febrero.