/ La madre del futbolista, que está con ellos en la gran ciudad, sufrió un percance cuando estaban a punto de entrar en uno de los teatros de Broadway.Europa Press Piqué y Shakira están pasando su vacaciones de Navidad en Nueva York de lo más felices. La pareja está allí con sus dos hijos, Milan y Sasha.Parecía que estaban pasando unas vacaciones de ensueño, hasta se podía ver a Piqué sonriendo y publicando fotos en su Instagram, pero parece que no todo fue bonito.El primer altercado fue del futbolista con un periodista, que al parecer los estaba siguiendo para hacerles fotos, pero el catalán no dudó en frenar el carro de éste en medio de la calle para reclamarle.Pero lo peor no fue eso, la madre del futbolista, que está con ellos en la gran ciudad , sufrió un percance cuando estaban a punto de entrar en uno de los teatros de Broadway. La suegra de Shakira sufrió una caída lo que hizo que tuviese que ser trasladada en ambulancia ante la preocupada mirada de la cantante. Esperemos que todo quede en un susto.