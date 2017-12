/ El Representante a la Cámara Alejandro Chacón Camargo señaló que el aumento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que estaría por encima del aumento del salario mínimo es regresiva para millones de colombianos.De acuerdo con el exjefe del liberalismo, este incremento es un grave golpe al bolsillo de los colombianos y estaría por encima de la cifra con la que se fijaría el aumento del salario mínimo del próximo año."Este es un golpe más que el gobierno de Juan Manuel Santos, ya de salida, le da a millones de colombianos. No tiene sentido que de un momento a otro se cambie la metodología del incremento del SOAT que siempre era ajustado al mínimo, para que desde el próximo lunes sea superior al salario mínimo", manifestó Chacón.De acuerdo con la Superintendencia Financiera, el SOAT es un seguro calculado con base en el salario mínimo diario legal vigente (SMDLV), por lo que su valor en pesos se determina con el salario mínimo que rija para cada año el cual sería decretado este sábado por el Gobierno Nacional.De esta forma la entidad calcula las tarifas máximas que pueden cobrar las entidades aseguradoras para expedir el seguro para cada una de las 36 categorías de vehículos automotores que circulan por el país.Por ejemplo, los vehículos familiares con cilindrada menor a los 1500 c.c. y menores a 9 años de vida tendrán que pagar 7,64 SMDLV, mientras que los mayores a 10 años tendrán que calcular el pago sobre los 10,14 SMDLV, estos valores no incluyen el 50 % como contribución al Fosyga.En ese sentido, el congresista aseguró que "los colombianos somos un pueblo que lucha, que trabaja y no se entrega al gobierno, por eso hay que decirle la verdad y exigirle que ese aumento sea solo con base al mínimo", indicó el representante, quien lamentó que los motociclistas tengan un incremento de hasta del 10 % en este seguro.Finalmente Chacón indicó que el Gobierno Nacional en cabeza de la Superintendencia Financiera debe reversar esa decisión que seguirá afectando las finanzas de los colombianos, principalmente las los propietarios de vehículos y motocicletas en el país.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi