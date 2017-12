/ ; El 26 de diciembre, un vuelo con destino a Tokio fue forzado a dar la vuelta a medio trayecto y retornó al aeropuerto de Los Ángeles del que había partido, luego de que se descubriera que un pasajero no tenía un boleto válido.Más de 200 pasajeros, incluyendo a famosos como la modelo Chrissy Teigen y su esposo, el cantautor John Legend, iban a bordo de ese vuelo que despegó y aterrizó en el mismo aeropuerto, ocho horas después.Un funcionario del gobierno confirmó a la BBC que el ciudadano en el lugar equivocado pasó por los controles de seguridad y tenía una tarjeta de embarque válida, pero no para esa conexión.El FBI está investigando el caso, pero aún no hay ningún acusado.Le recomendamos: Llave maestra: la clave de internet de los aeropuertos del mundoEn una era de numerosos y estrictos controles de seguridad en aeropuertos, ¿cómo es posible que ocurriera una situación así?¿Qué pasa con los controles de seguridad?Según los medios estadounidenses, la confusión se produjo cuando dos hermanos que viajaban hacia Tokio abordaron el mismo avión, pese a que habían reservado vuelo s con diferentes aerolíneas.Las aerolíneas All Nippon Airways y United tienen un acuerdo de intercambio de códigos y ambas tienen vuelo s programados desde Los Ángeles casi a la misma hora, lo que puede empezar a explicar el incidente, según la periodista del la BBC que investigó el tema, Kelly-Leigh Cooper.Uno de los pasajeros dijo a la BBC que el error sólo se descubrió cuando una de las azafatas entregó una comida más de lo previsto.La modelo y presentadora de televisión Teigen compartió el incidente en Twitter con sus más de 9 millones de seguidores y se quejó en repetidas ocasiones de lo ocurrido.They keep saying the person had a United ticket. We are on ANA. We are on ANA. So basically the boarding pass scanner is just a beedoop machine that makes beedoop noises that register to nowhere— christine teigen (@chrissyteigen) 27 de diciembre de 2017¿Qué tan frecuente?"Es muy raro", pero sucede, según dijo a la BBC Jason Rabinowitz, bloguero especializado en asuntos aeronáuticos."Para que esto suceda tiene que haber una cadena de errores humanos", señaló.Él fue testigo de un incidente similar en un viaje que realizó a Alemania.Por azar, dos pasajeros con el mismo nombre viajaban hacia el mismo país en dos vuelo s diferentes y hacia ciudades distintas.Puede leer: Dudas, consejos y advertencias oficiales antes de viajar a USAPero abordaron el mismo vuelo y la tripulación sólo se percató cuando, en el conteo, se dieron cuenta de que había una persona extra."Y lo más probable es que estos casos se deban a errores humanos" , apuntó el bloguero.El experto en seguridad aeronáutica Jeff Price señaló en declaraciones a la BBC que los escáneres de las tarjetas de embarque tradicionalmente le confirman al personal de la aerolínea cuál es el asiento del pasajero.Si se sienta junto a una puerta de emergencia, el personal debe entonces confirmar si el pasajero está en condiciones de operarla.Y si hay un error con el boleto, o no se puede leer el código, el escáner debe alertar al empleado de la aerolínea de que hay un problema."Puede que se haya debido a un problema tecnológico o a un fallo del computador ", consideró respecto a lo ocurrido con el vuelo hacia Tokio.Entre los posibles problemas, los expertos mencionan, por ejemplo, el efecto combinado de un escáner fallido, un asistente de vuelo estresado en la puerta de embarque, un pasajero distraído y con audífonos y un avión con asientos vacíos.A principios de este año, una mujer francesa terminó en San Francisco en lugar de París cuando abordó el vuelo equivocado en el aeropuerto de Newark en Nueva Jersey.Su sobrina explicó a medios locales que ésta no habla inglés y no entendió que la puerta de embarque había cambiado.La señora dijo que encontró a alguien sentado en el asiento que supuestamente era suyo y que las azafatas simplemente le dijeron que se trasladara a otro vacío.Pero el especialista Jeff Price señala que en el caso de los vuelo s domésticos hay otros factores .Cientos de millones de personas se trasladan de un lugar a otro y con frecuencia sus billetes no son verificados en la puerta de embarque tras el chequeo inicial.¿Por qué retornó el avión?All Nippon Airways dijo que cuando la tripulación se dio cuenta de que un pasajero había abordado el avión sin la tarjeta de embarque adecuada, el piloto decidió retornar a Los Ángeles, lo que provocó quejas como la de la modelo Chrissy Teigen.Según Jeff Price, es muy "inusual" que un avión retorne por esta razón.Puede leer: Qué países tienen los mejores y los peores pasaportes del mundo"He estado en vuelo s en los que durante el proceso de despegue alguien se ha dado cuenta de que está en un avión equivocado y le han dicho que tiene que seguir a bordo hacia el destino previsto ".El costo de haber retornado al lugar de partida puede alcanzar cientos de miles de dólares.Las autoridades aeronáuticas de EE.UU. señalan que, en caso de duda, el piloto tiene la última palabra .Y en este caso, la aerolínea respaldó su decisión.Con Información de