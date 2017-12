/ El presidente de la República Juan Manuel Santos anunció que aumento del salario mínimo para 2018 será de 5,9%, es decir $43.525 más que el monto que tenía fijado para 2017.El mandatario de los colombianos señaló que tras concertar con representantes de las centrales obreras la cifra pasó de $737.717 a $781.242.Además, reveló que el aumento relacionado con el auxilio de transporte será de 6,1%, al pasar de $83.140 a $88.211."Este tipo de negociaciones siempre son complejas pero logramos llegar a un acuerdo sobre una solución justa que beneficie a todos los colombianos", recalcó Santos durante su anuncio.El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, fue otro de los presentes en el encuentro y tras hacerse público el anuncio escribió en su cuenta de Twitter: “Agradezco a los cinco principales gremios y a través de ellos a los empresarios de Colombia por su compromiso y apoyo en la concertación salarial”.La cifra se dio a conocer tras la reunión que sostuvo en la Casa de Nariño el presidente Juan Manuel Santos y las centrales obreras para tratar de lograr una concertación sobre el incremento del salario mínimo para 2018.En la cita también estuvo presente la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo; el presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Julio Roberto Gómez; el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Miguel Morantes, y el presidente de la Confederación de Pensionados, Jhon Jairo Díaz.Sin embargo, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Luis Alejandro Pedraza, no asistió a esta última reunión, pues el sindicato no estuvo de acuerdo con el aumento de 5,9%, sino que se mantuvo en 9%.Luego de conocer el incremento del próximo año, las centrales obreras lo calificaron como insuficiente y anunciaron que se valora hacer un esfuerzo para que sea aumentado.Asimismo, Julio Roberto Gómez indicó que, de acuerdo con las alzas que se registrarán en productos de la canasta familiar los próximos días, lo ideal es que el salario mínimo sea superior a $1,4 millones. En esto concuerda la Confederación Democrática de Pensionados, que señaló que el mínimo debería estar por encima de $1,6 millones.Las conversaciones para concertar el incremento, que iniciaron la primera semana de diciembre, estuvieron marcadas por las diferencias entre las cifras propuestas por las partes, pues inicialmente los sindicatos pidieron un aumento entre 10% y 12%, mientras que la cifra de los empresarios estaba alrededor de 4%.Después de una semana de reuniones, los empresarios se pusieron de acuerdo para proponer un alza de 5,1% ($37.624), mientras que los sindicatos acordaron proponer 9% ($66.395). Ambas partes reconfirmaron sus cifras hasta la reunión de concertación del 28 de diciembre, aunque la CGT redujo su propuesta a 7%.Si no se hubiese concertado el incremento del salario mínimo el 30 de diciembre, le habría correspondido al Gobierno Nacional fijarlo por decreto, como ocurrió los últimos cinco años.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi