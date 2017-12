/ La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) no formó parte del acuerdo promulgado este sábado por el Gobierno y con el cual se estableció el incremento del salario mínimo para 2018 en 5,9%. Así lo indicó Luis Alejandro Pedraza, presidente de CUT. Por esta razón la organización sindical evalúa medidas legales contra contra el aumento convenido.(Lea: Salario mínimo para 2018 se definió en 781.242 pesos)"Es absolutamente ilegal que se excluya a un sector, al más importante del movimiento sindical, de la negociación. Allí no funcionó la Comisión Nacional de Concertación de Política Laboral, allá lo que hubo fue unos invitados del Presidente para buscar una salida. Al no ser una decisión de la Comisión Nacional de Concertación, nosotros vamos a estudiar la viabilidad jurídica para impugnarla, porque nos parece que se dio fuera de todo contexto legal", explicó Pedraza.(Lea: Lo que sube con el aumento del salario mínimo)Sin embargo, l a ministra de trabajo Griselda Restrepo aseguró que en su momento el presidente de la CUT fue convocado a la reunión."Avanzadas estas conversaciones, se llamó al presidente de la CUT, Luis Alejandro Pedraza a preguntarle su disponibilidad de acompañar este acuerdo, quien se negó e indicó que se distanciaba, aspecto que respetamos profundamente, teniendo en cuenta la discrecionalidad que tiene esta organización sindical", afirmó Restrepo.Para Pedraza, el incremento salarial establecido obedece una visión del Gobierno en la que no se buscó la satisfacción de las necesidades de los trabajadores, sino el cumplimiento de las políticas de varios organismos multilaterales."Es un incremento que obedece a la política del Gobierno de atar los salarios a la inflación causada, como antes lo ha dicho el ministro de hacienda, para darle satisfacción al Fondo Monetario, al Banco Mundial y a la OCDE", agregó el líder sindical.El salario mínimo mensual del 2018 tendrá un ajuste de 5,9%, lo que significa un incremento de 43.525 pesos, con lo que se ubica en 781.242 pesos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi