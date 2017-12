/ A comienzos de diciembre Sergio Fajardo sorprendió con una noticia que en el mundo político se consideró anticipada: la negativa a participar en una coalición antes de primera vuelta para competir por la Presidencia. En particular, descartó la posibiulidad de hacer una consulta interpartidista con los liberales, para escoger un candidato único entre él y Humberto de la Calle.Según Fajardo, el caballito de batalla de la lucha contra la corrupción y el clientelismo que comparte con Claudia López y Jorge Robledo, sus socios en la ‘Coalición Colombia’, se desvirtuaria en el momento en que se diera una unión con un partido tradicional como el liberal. En entrevista con semana.com Claudia López insistió en que el ex gobernador admira a De la Calle, pero que cargar el lastre partidista no es una opción para un candidato que ha defendido a capa y espada la transparencia política.Puede leer: Partido Liberal es impedimento para alianza entre Fajardo y De la Calle: Claudia LópezDesde antes de lanzarse oficialmente, De la Calle había insistido en hacer esa alianza para evitar el triunfo de la derecha y defender la implementación del proceso de paz, del cual el fue artífice y Fajardo ha sido partidario. " Quienes creemos en la democracia y en elfun de la guerra no podemos llegar divididos ", dijo desde marzo.Pero Fajardo le dijo No y con ello, salieron a la luz varias implicaciones políticas. La primera de ellas, que con 18,3 por ciento en la encuesta de Invamer y llevándole la delantera al resto de candidatos, el ex gobernador de Antioquia siente que tiene amplias posibilidades de pasar a segunda vuelta sin ningún tipo de apoyo partidista. Según él, a diferencia de hace siete años cuadno se lanzó a la presidencia por primera vez, ahora se siente en las calles el fastidio de la gente con la politica tradicional. Esto lo ve como una gran oportundiar para ganar siendo outsider.Lo segundo que queda en evidencia es que al convertirse en Presidente y candidato del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo le lavó la cara al partido. En los últimos períodos Robledo ha sido el protagonista de grandes debates contra la corruocion en el Congreso, y durante varios años sucesivos ha sido elegido por el Panel de Opinión de Cifras y Conceptos como el mejor senador. Con su llegada el Polo se convirtió en un partido ‘independiente’ y se presentó como renovador, a pesar de que existe formalmente desde 2005. Así mismo, se borró parte de su historia reciente de confrontaciones, las cuales terminaron con la salida de Clara López a medidados de este año.Si bien nadie puede negar que el Polo Democrático es un partido tradicional y sus listas a Congreso en esta oportunidad , la parte del argumento de Fajardo que no cuadra es la que tiene que ver con rechazar al liberal por significar corrupción y clientelismo. No en vano, Samuiel Moreno, alcalde elegido por esta colectividad en 2007, ha sido uno de los mayores protagonistas de la historia reciente de la corrupción en el país. Él y su hermano Iván, ex congresista del Polo, fueron los artífices del Carrusel de la Contratación que afectó la infraestructura y las finanzas de la ciudad. En su momento, Gustavo Petro denunció la corrupción de Moreno, mientras sectores del MOIR, orientación de la que hace parte Robledo, inicialmente apoyaron que el ex alcalde ni fuera expilsado del parrtido.Finalmente, si bien la ‘Coalición Colombia llama a la unidad’, a pesar que el pasado 20 de diciembre Fajardo fue proclamado su candidato único’, hay sectores en la unión Verdes-Polo-Compromiso Ciudadano que consideran que sí es importante hacer aliuanzas anrtes de primera vuelta. Desde mediados de diciembre dos sectores de la Alianza Verde, uno encabezado por Antonio Sanguino, ex presidente del Partido, y otro por Luis Carlos Avellaneda, de la vertiente Tendencia Unidad Democrática (con origen en el Polo), le pidieron a Fajardo no cerrarle la puerta a las conversaciones con de la Calle y otros candidatos como Carlos Caicedo –ex alcalde de Santa Marta—y Clara López.Para Sanguino, quien también aspirará al Congreso, es evidente la construcción de una "tendencia nacional" en la colectividad para que "promueva una coalición presidencial que haga confluir, alrededor de una agenda de transformaciones democráticas, las candidaturas de Sergio Fajardo, Carlos Caicedo, Gustavo Petro, Clara López y Humberto de la Calle".En un ejercicio de simulación electoral que con un complejo modelo matemático hizo el Centro Nacional de Consultoría para Semana, quedó en evidencia que las posibilidades de ganar que tiene una alianza entre la Coalición Colombia con el Partido Liberal, son mayores que si cada uno se va por su lado. Si a esa coalición se suman de la Calle y el liberalismo, su candidato tendría un potencial inicial de cuatro millones y medio de votos. Un millón de esos votos, se calcula, los pone el Partodop Liberal.Le recomendamos: El rompecabezas de las alianzasAvellaneda, por su parte, envió un comunicado firmado por otros copartidarios en los que insiste en llama a Fajardo a hacer coaliciones con el argumento de que "Continuar en la dispersión sectaria es hacerle juego a los enemigos de la paz verdadera, es convertirse en "servidor del pasado en copa nueva". Semana.com supo que varios congresistas del Polo estarían pensando en hacerle la misma solicitud a Fajardo.Fajardo, como candidato, es en últimas quien tomará las decisiones sobre alianzas y coaliciones. Fajardo, como candidato, es en últimas quien tomará las decisiones sobre alianzas y coaliciones. Sin embargo, dado que parte de su respaldo regional y nacional está dado por el apoyo de la Alianza Verde y el Polo Demcorático, de las dinámicas de esos dos partidos y la presión que en ellos se ejerza después de las elecciones parlamentarias, dependerá su decisión final sobre el tema. Por supuesto, también, de lo que en 2018 digan las encuestas.