/ Para el futbolista guajiro Luis Díaz, jugador del Junior de Barranquilla, el 2017 fue muy bueno, pero sus sueños son enormes, porque ha pedido para el 2018, además de ser convocado para la Selección Colombia, dar el salto a Europa."Quisiera lograr esos sueños, además de ganar la Liga con Junior, algo que nos quedó pendiente este año", afirmó en el marco de la ceremonia de Acord La noche de los mejores, en la que le entregaron un reconocimiento por ser un orgullo de La Guajira.El deportista, quien se destacó este año en el equipo Tiburón y jugó con la Selección Colombia el Sudamericano sub-20 que se llevó a cabo en Ecuador, recibió el galardón de manos de la gobernadora encargada Tania Buitrago."Me siento muy contento, esto me llena de alegría, gracias a Acord por esto que me motiva a seguir trabajando para hacer las cosas bien y ser orgullo de La Guajira", manifestó en diálogo con EL HERALDO.Este año también fue cuando el técnico Julio Avelino Comesaña lo llamó para ser ascendido al Junior, por lo que se siente satisfecho con lo logrado, pero quiere mucho más.Díaz afirma que hay una gran expectativa con el nuevo técnico Alexis Mendoza, con quien logró trabajar algo más de una semana, antes de que se fuera de Junior."Tuve oportunidad de estar con él entrenando y me pareció muy bueno, me dio muchos consejos, pero en esta ocasión no he tenido la oportunidad de charlar con él", explicó.En la ceremonia fue escogida como Deportista del año a Carmen Ibarra, quien integró la Selección Colombiana femenina de Rugby, que ganó la medalla de oro en los recientes Juegos Bolivarianos que se llevaron a cabo en Santa Marta.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi