/ Antes de finalizar el último día hábil del año, el Ministerio de las TIC informó que aumentó los topes de espectro para los operadores. La decisión generó cierta controversia.Ya es usual en el sector TIC las noticias importantes se comuniquen con cortos comunicados, a diferencia de los cientos de foros y eventos que se realizan a lo largo y ancho del país organizados por el MinTic.Este viernes, a pocas horas de que finalizará el horario hábil de 2017, el Ministerio informó en su página web que "en cumplimiento de su Plan Vive Digital Para la Gente, modificó a través del Decreto 2194 de 2017 los topes de espectro radioeléctrico aplicables a operadores de servicios móviles".Con esta medida, según informó el Ministerio, los topes máximos de espectro radioeléctrico para uso en comunicaciones móviles aumentaron en 5MHz para bandas altas, alcanzando un total de 90 MHz, mientras que para bandas bajas el incremento fue de 15MHz, alcanzando de esta forma un total de 45 MHz.Todo esto suena, y en realidad es, complejo para el común de los usuarios de servicios de telecomunicaciones. Básicamente, el espectro radioeléctrico es la materia prima de las telecomunicaciones. Es la vía invisible y aérea por la que transitan los datos y voz que todos utilizamos con nuestros teléfonos celulares (inteligentes o no), computadores, la radio y demás. La Constitución consagra a la Nación como dueña de estas frecuencias radioeléctricas.Los operadores móviles adquieren ese espectro al Gobierno para brindar los servicios de voz y datos a los usuarios. Actualmente, se desarrolla el proceso de subasta de espectro en las denominadas ‘bandas del dividendo digital’: 700MHz que permitirán que los operadores móviles puedan prestar más y mejores servicios de Internet de alta velocidad.En este punto se complica la historia. Hasta ayer, los operadores Claro y Movistar no podían participar de la subasta porque ya habían completado los topes de espectro que la ley permitía. Pero con la fantasmagórica modificación que realizó el MinTic, los dos competidores podrán participar en el proceso de subasta que se realizaría en 2018.¿Cuánto cobrar?Más allá de la polémica por la modificación del decreto, en la industria se cuestionan por los costos de la subasta. La pregunta que ha surgido es ¿cuánto cobrará el Gobierno por el espectro, teniendo en cuenta dos factores la crisis fiscal actual y la situación que vive el sector TIC por estos días?La presidenta de Asomóvil (apreciación que congrega a TigoUne, Claro y Movistar) había indicado que, "según el DANE, la industria decreció durante ocho trimestres consecutivos". Así las cosas, el Gobierno debía tener en cuenta este momento aciago y ser consecuente con las decisiones que tome.Pero no es un secreto que la situación fiscal del país no es la mejor y que la venta de activos, en este caso el espectro, puede tapar varios huecos de cara al balance final de esta Administración Nacional.En este punto también entra en juego el factor tiempo. La actual administración encabezada por David Luna tendrá que acelerar la marcha si es que quiere finalizar la subasta antes de que termine el período del actual Gobierno. Expertos del sector, señalaron que la decisión de subir los topes muestra que hay un "cierto afán por parte de este Gobierno para dejar esto resuelto".Las fichas en este ajedrez del sector TIC comienzan a moverse. Hay mucho dinero en juego y sobre todo muchas posibilidades de que el panorama de la tecnología en Colombia cambie radicalmente en 2018.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi