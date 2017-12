/ El empresario brasileño Marcelo Odebrecht declaró en noviembre pasado a un equipo de fiscales de Perú que "con certeza" su empresa apoyó a políticos peruanos como Keiko Fujimori , Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala." Con certeza apoyamos a todos. A Toledo, Alan García, Humala, a Keiko ", afirmó Odebrecht en el encuentro celebrado el 9 de noviembre en la ciudad brasileña de Curitiba, según reveló este sábado el portal de investigación periodística IDL-Reporteros, que publicó por primera vez el audio y la transcripción de la declaración."Nuestra intención era la de apoyar. A muchos candidatos de oposición, incluso sabiendo que no iban a ser elegidos, los apoyábamos de alguna manera. Porque la oposición también puede crear problemas. Una manera de crear una red es apoyar", precisó.Según la transcripción, Odebrecht dijo que considera que el actual presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, "fue contratado como consultor económico de algunas consultorías y de presentaciones, después de ser ministro y antes de ser candidato ".Afirmó que él personalmente asistió "a dos conferencias" que dio Kuczynski a dirigentes de su empresa y ahí escuchó sus charlas y "que había dado esa consultoría económica". "Imagino que la conferencia no fue dada gratis y que la consultoría tampoco fue hecha gratis. Yo supe de la consultoría y supe de la conferencia. Nadie me dijo: contraté por tanto. Por eso hay que tener cuidado", remarcó.Kuczynski afrontó la semana pasada un pedido de destitución de su cargo presentado por un sector de la oposición en el Congreso tras revelarse que una empresa suya había dado consultorías a la constructora Odebrecht entre 2004 y 2007, un período en el cual fue ministro del gobierno de Toledo (2001-2006).Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi