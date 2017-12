/ Según relata la mujer , de su carro fueron sacadas dos maletas mientras hizo una parada con su familia en el municipio de Subia, Cundinamarca. Lisette Varón Carbajal ofrece recompensa por el material con el que adelanta sus estudios.Pixabay. Con el fin de pasar más tiempo con su familia, después de varios meses de estudios en la universidad Estatal Rutgers de Nueva Jersey (Estados Unidos), Lisette Varón Carbajal llegó a Bogotá para encontrarse con sus seres queridos y viajar por tierra hasta Ibagué. Pero, durante el camino, según relata la mujer , hicieron una parada en Subia, un pueblo de Silvania (Cundinamarca) , para comer algo, pero tiempo después cuando se subieron de nuevo al carro, dos de las maletas ya no estaban, una de ellas tenía la investigación de su tesis."Nos bajamos a toma algo y no sabemos qué pasó exactamente si fue por un descuido nuestro o los la drones forzaron la puerta del carro, no sabemos cómo, pero sacaron dos maletas del carro : la mía y la de mi prima pequeña, en esa maleta estaba mi computador con todos los archivos de la universidad", indica Varón.En la maleta que extravió estaba su portátil, libros de diferentes bibliotecas estadounidenses y manuscritos, que según relata la víctima, resumen la investigación de los últimos dos años . "Eso no le sirve a más nadie, solo a mí. Me perjudican mucho porque es perder mi trabajo, también estaba una USB con toda la investigación que hice en el verano pasado", agregó.La estudiante, que se dedica a investigar la historia de la ciencia, enfocada en el médico bogotano José Felix Merizalde , adelanta su carrera académica becada por esa universidad. "Estudié ciencia política en Los Andes y gracias a mis buenas notas y a mis cartas de recomendación logré que me aceptaran al doctorado", señaló Varón.Dentro de las pertenecías estaban en la maleta había una carta que respalda su regreso -previsto para el próximo 3 de enero a Estados Unidos- donde la certifica como estudiante. Según dice, las autoridades no le dieron en su momento una atención ni una respuesta concreta. Por ahora ofrece una generosa recompensa para quien pueda devolverle su maleta negra con tres botones de gatos en su cubierta, y así poder regresar a continuar su investigación a Estados Unidos.Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook El Espectador BogotáCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi