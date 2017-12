/ El presidente Juan Manuel Santos anunció que el gobierno y los sindicatos llegaron a un acuerdo para fijar el salario que devengan casi dos millones de trabajadores en Colombia. El subsidio de transporte aumentó 6,1% y quedó en $88.211. Vea qué más sube con el mínimo.El SOAT y las las cuotas moderadoras en las EPS suben igual que el salario mínimo. Bloomberg. El pago de los casi dos millones de trabajadores en Colombia que ganan el salario mínimo será de $781.242, lo que representa un aumento del 5,9%, equivalente a $43.525. Así lo anunció el presidente de la república, Juan Manuel Santos en una rueda de prensa en la Casa de Nariño. El presidente Santos aseguró, además, que el subsidio de transporte para 2018 será de $88.211 (un alza del 6,1%)."Después de la reunión de esta mañana con Julio Roberto Gómez (CGT), Miguel Morantes (CTC) y Jhon Jairo Díaz (CDP), y de la consulta permanente con los gremios, hemos logrado llegar a un acuerdo", sostuvo el mandatario. (Lea Se enreda el acuerdo para el salario mínimo 2018Sin embargo, La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) no participó del acuerdo y Luis Pedraza, su presidente expresó su rechazó. En su cuenta de Twitter anuncio: "Por hablar con autoridad y liderar paros históricos 2.017 excluyen ilegalmente a CUT de negociación salario mínimo".Este acuerdo es sorpresivo si se tiene en cuenta que en los últimos 20 años solo se han logrado cinco concertaciones, y que esta vez las discusiones empezaron con profundas diferencias. No solo por la habitual gran diferencia entre las propuestas entre empresarios y sindicatos, sino porque varios gremios y sindicatos tenían sus propias ofertas. Y tomó varios días para que se vieran signos de unión. (Lea Los primeros disensos sobre el salario mínimo de 2018)Los gremios propusieron inicialmente incrementos que iban del 4,5 y el 4,7%, pero en una reunión posterior ofertaron conjuntamente un alza del 5,1%, esto implicaba que el salario mínimo había pasado de $737.717 a $775.340 (un incremento de $37.623). Por su parte los sindicatos, inicialmente ofertaron un alza entre el 10 y el 12%, pero luego unificaron su propuesta en un 9% de incremento. Por lo que el salario mínimo quedaría en $804.111 en 2018, lo que representa un incremento de $66.394.El presidente Santos aseguró que el acuerdo logrado busca mantener el ingreso de los trabajadores, pero también evitar un efecto negativo sobre el empleo. "Con este ajuste del salario mínimo se estimula la recuperación de la economía que hemos observado en los últimos meses de este año. Esperamos que el incremento que concertamos hoy mejore el consumo de los hogares colombianos, porque esto contribuye también a mejorar la economía".¿Qué sube con el mínimo?Este pago es una medida que le da valor a varias cosas del sector público. Una de las principales son las multas: desde las sanciones de menor grado en el código de Policía, hasta las multas por cartelización que impone la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), todas se miden en salarios mínimos legales vigentes (diarios o mensuales).Otras cosas que están medidas en esta escala son las cuotas moderadoras en las EPS, los servicios notariales, el SOAT. También afectan a servicios como las grúas, el parqueadero en los patios y las matrículas y pensiones en los colegios. (Lea Ajustan tabla tarifaria del SOAT para 2018)Asimismo, hay que tener en cuenta que los pensionados también tienen diferentes rangos de pago. Y los que devengan el mínimo, cerca de 1,12 millones de colombianos, también reciben un ajuste de la misma proporción de lo que fijo el Gobierno.Respecto a los contratistas, no hay garantía que reciban un incremento salarial igual que el de los que devengan el mínimo. Los que se encuentran en el sector público su remuneración se incrementa con base a la resolución que emita el Ministerio de Hacienda, la cual debería considerar por lo menos el efecto de la inflación.Para los que están contratados con prestación de servicios en el sector privado, aunque ganen igual que el mínimo, su pago solo se incrementará proporcional a lo que fije el Gobierno si se pactó así en su contrato. De lo contrario el empleador no está en obligación de subir el sueldo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi