O Pelourinho/Centro Histórico de Salvador dará início a 2018 com uma mistura marcante de cores, linguagens e ritmos já na primeira semana do ano. Os ensaios de verão são os destaques da agenda, com atrações como Cortejo Afro, Gerônimo, Muzenza e Ilê Aiyê.Esta segunda-feira (1) promete agitar o público ao som do Cortejo Afro, com suas composições, mescladas a releituras de clássicos da MPB, do Pop e da batida percussiva, promovendo experiências estéticas que vão unir dança, música e artes visuais em um mesmo espetáculo.A programação dos largos do Pelourinho tem o apoio da Secretaria de Cultura do Estado (Secult), por meio do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI) e do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac), via cessão gratuita de pauta. A agenda é sujeita a alterações, de responsabilidade das respectivas produções dos eventos.